Šuti nije prošao rebalans proračuna!

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o nizu financijskih i programskih dokumenata za 2025. godinu, uključujući polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, programe komunalne infrastrukture te programe javnih potreba u odgoju, kulturi, socijali i sportu.

Na dnevnom redu bila je i 11. točka – Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji nije usvojen, jer za njega nije glasala većina vijećnika. Prijedlog je bio vezan uz rebalans proračuna gradonačelnika Tomislava Šute. Za rebalans su bili HDZ, HSLS i HGS, Jakov Prkić iz Direkta bio je suzdržan, a svi ostali vijećnici bili su protiv rebalansa proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Pod 3. točkom dnevnog reda razmatran je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.–VI. 2025. godine. Izvještaj je predstavila Olenka Dadić, pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove. Vijećnicima je podnesen pregled ostvarenih prihoda i rashoda u prvoj polovici godine te izvještaj o realizaciji planiranih proračunskih stavki.

Pod 4. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagao Nikša Maletić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i izgradnju. Predstavljene su izmjene u planu građenja komunalne infrastrukture, uključujući prilagodbe dinamike pojedinih projekata.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Pod 5. točkom razmatran je Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. s projekcijom za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagala Leona Grgić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove. Vijećnicima su predstavljene predložene izmjene u programu koji obuhvaća održavanje prometnica, javnih površina i ostale komunalne infrastrukture.

Pod 6. točkom dnevnog reda našao se Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Prijedlog je izlagao Mate Omazić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Riječ je o programu koji obuhvaća financiranje potreba u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju te tehničkoj kulturi na području grada.

Pod 7. točkom razmatran je Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji je također izlagao Mate Omazić.

Program se odnosi na financiranje i funkcioniranje dječjih vrtića i drugih oblika predškolskog odgoja na području Grada Splita.

Pod 8. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagao Mate Omazić. Program obuhvaća financiranje kulturnih ustanova, udruga i kulturnih projekata na području grada.

Pod 9. točkom razmatran je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji je također predstavio Mate Omazić. Program se odnosi na mjere i aktivnosti u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografske politike na području Splita.

Pod 10. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Prijedlog je izlagao Mate Omazić. Riječ je o programu koji obuhvaća financiranje sportskih klubova, udruga i sportskih manifestacija.

Rebalans proračuna nije usvojen

Konačno i najvažnije, pod 11. točkom dnevnog reda našao se Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu – rebalans proračuna koji je izlagala pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Olenka Dadić.

Prijedlog rebalansa proračuna nije usvojen, jer za njega nije glasala većina vijećnika. Riječ je o rebalansu proračuna gradonačelnika Tomislava Šute. Samim time, za ovaj, jedan od najvažnijih dokumenata u dosadašnjem mandatu, gradonačelnik Šuta nije imao potrebnu većinu, a ta mu činjenica može donositi brojne glavobolje u daljnjem funkcioniranju. Bitno je naglasiti da će Šuta krajem godine, odnosno u prosincu, ipak imati pravi test za većinu, jer će tada predložiti svoj proračun s projekcijama, a tada će se znati u kojem smjeru će ići njegovo vladanje podmarjanskim gradom.