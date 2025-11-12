Šuti nije prošao rebalans proračuna!

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o nizu financijskih i programskih dokumenata za 2025. godinu, uključujući polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, programe komunalne infrastrukture te programe javnih potreba u odgoju, kulturi, socijali i sportu.
Na dnevnom redu bila je i 11. točka – Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji nije usvojen, jer za njega nije glasala većina vijećnika. Prijedlog je bio vezan uz rebalans proračuna gradonačelnika Tomislava Šute. Za rebalans su bili HDZ, HSLS i HGS, Jakov Prkić iz Direkta bio je suzdržan, a svi ostali vijećnici bili su protiv rebalansa proračuna.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Pod 3. točkom dnevnog reda razmatran je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.–VI. 2025. godine. Izvještaj je predstavila Olenka Dadić, pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove. Vijećnicima je podnesen pregled ostvarenih prihoda i rashoda u prvoj polovici godine te izvještaj o realizaciji planiranih proračunskih stavki.
Pod 4. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagao Nikša Maletić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i izgradnju. Predstavljene su izmjene u planu građenja komunalne infrastrukture, uključujući prilagodbe dinamike pojedinih projekata.
Program održavanja komunalne infrastrukture
Pod 5. točkom razmatran je Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. s projekcijom za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagala Leona Grgić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove. Vijećnicima su predstavljene predložene izmjene u programu koji obuhvaća održavanje prometnica, javnih površina i ostale komunalne infrastrukture.
Pod 6. točkom dnevnog reda našao se Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Prijedlog je izlagao Mate Omazić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Riječ je o programu koji obuhvaća financiranje potreba u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju te tehničkoj kulturi na području grada.
Pod 7. točkom razmatran je Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji je također izlagao Mate Omazić.
Program se odnosi na financiranje i funkcioniranje dječjih vrtića i drugih oblika predškolskog odgoja na području Grada Splita.
Pod 8. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Točku je izlagao Mate Omazić. Program obuhvaća financiranje kulturnih ustanova, udruga i kulturnih projekata na području grada.
Pod 9. točkom razmatran je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, koji je također predstavio Mate Omazić. Program se odnosi na mjere i aktivnosti u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografske politike na području Splita.
Pod 10. točkom dnevnog reda bio je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Prijedlog je izlagao Mate Omazić. Riječ je o programu koji obuhvaća financiranje sportskih klubova, udruga i sportskih manifestacija.
Rebalans proračuna nije usvojen
Konačno i najvažnije, pod 11. točkom dnevnog reda našao se Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu – rebalans proračuna koji je izlagala pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Olenka Dadić.
Matijević: "Ako Vlada RH darovnicom da Gradu Splitu cijeli prostor Hotela Zagreb do proračuna kako bi postao dom za umirovljenike, ja ću podržati proračun"
Prijedlog rebalansa proračuna nije usvojen, jer za njega nije glasala većina vijećnika. Riječ je o rebalansu proračuna gradonačelnika Tomislava Šute. Samim time, za ovaj, jedan od najvažnijih dokumenata u dosadašnjem mandatu, gradonačelnik Šuta nije imao potrebnu većinu, a ta mu činjenica može donositi brojne glavobolje u daljnjem funkcioniranju. Bitno je naglasiti da će Šuta krajem godine, odnosno u prosincu, ipak imati pravi test za većinu, jer će tada predložiti svoj proračun s projekcijama, a tada će se znati u kojem smjeru će ići njegovo vladanje podmarjanskim gradom.