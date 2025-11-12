Grad Split od 2026. povećava porez na nekretnine. Šuta: "To ne obuhvaća ljude s jednom nekretninom"

Prije 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je značajnu izmjenu odluke o gradskim porezima, kojom se porez na nekretnine povećava s dosadašnjih 1,99 eura na 5 eura po kvadratu. Odluka bi, prema prijedlogu akta upućenog vijećnicima, trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2026. godine.

Prema tekstu odluke, u članku 5. važeće Odluke o porezima Grada Splita iznos '1,99' zamjenjuje se iznosom '5,00', čime se Split, kako tvrdi gradonačelnik, usklađuje s ostalim velikim hrvatskim gradovima.

"Mi danas imamo 1,99 eura što se tiče poreza na nekretnine, a ići ćemo na pet eura. Izašli smo u javnost i stavili to na javno savjetovanje, koje i služi tome da javnost bude upoznata i da da svoje primjedbe", poručio je Šuta vijećnicima, naglasivši kako je prijedlog objavljen u sustavu e-savjetovanja.

"Riječ je o porezu za nekretnine onim osobama koje imaju više nekretnina"

Gradonačelnik je pritom prozvao i bivšu gradsku vlast, navodeći da su i oni, prema informacijama stručnih službi, planirali isti potez, ali tek nakon lokalnih izbora. "Upravo je prethodna gradska vlast na sastancima sa stručnim službama rekla da će u ovaj postupak ići nakon izbora jer im je štetno u taj postupak ići na proljeće. Rekli su da će isto napraviti u ovom razdoblju", rekao je Šuta.

Naglasio je i kako novi iznos poreza na nekretnine neće pogađati građane koji imaju samo jednu nekretninu u kojoj žive. "Riječ je o porezu za nekretnine onim osobama koje imaju više nekretnina, to ne obuhvaća ljude s jednom nekretninom, kojima ta nekretnina rješava stambeno pitanje", istaknuo je gradonačelnik.

U prijedlogu odluke stoji i da će postupci utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine koji su započeti, a neće biti dovršeni do dana stupanja na snagu novih odredbi, biti okončani prema dosadašnjoj odluci o gradskim porezima Grada Splita.