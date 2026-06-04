Horor u Istri: Vatrogasac mučio i izgladnjivao svoja dva psa do smrti

Rovinjska policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja.

Mladić priveden zbog sumnje da je na području Bala zlostavljao i izgladnjivao svoja dva psa do smrti zaposlenik je Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno, proizlazi iz objave zapovjednika JVP-a Rovinj-Rovigno Evilijana Gašpića na Facebooku.

Ovčarku vezao i prestao hraniti

Mladog vatrogasca sumnjiči se da je od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine, kao vlasnik njemačke ovčarke, zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala, piše Novi list.

Kao vlasnik, psu je propustio redovno davati hranu i vodu te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji.

Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, poradi čega je pas pokušao pobjeći, kojom prilikom se zapetljao za ogradu i visio na ogradi, da bi u konačnici kao vlasnik uskratio adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja, u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje.

Do smrti mučio i drugog ovčara

Također ga se sumnjiči da je početkom 2025. godine u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara, kojeg je također zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.

Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka te su ga danas tijekom jutra, uz kaznenu prijavu, predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave.

Zapovjednik JVP-a Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić u objavi je jasno i nedvosmisleno osudio svaki oblik nasilja prema životinjama i svim živim bićima.

– Nemam običaj komentirati medijske objave ali situacija je takva da moram reagirati. Ovaj slučaj duboko nas je potresao i kao ljude i kao profesionalce koji svakodnevno djeluju u službi zaštite i spašavanja.

Udaljen iz službe

Odmah po službenom saznanju za ovaj nemili događaj, djelatnik je udaljen iz službe Javne vatrogasne postrojbe Rovinj te ne obavlja nikakve poslove u sklopu JVP-a, kao ni aktivnosti vezane uz Dobrovoljno vatrogasno društvo Bale.