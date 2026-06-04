"Cabla ča ih više ni": Izložba o nestalim stablima Splita otvara se u Domu mladih

U prostoru Izloga u Domu mladih u Splitu u srijedu, 10. lipnja, bit će otvorena izložba fotografija "Cabla ča ih više ni", posvećena stablima koja su nekoć bila prepoznatljiv dio gradskih ulica, trgova i kvartova, a danas više ne postoje.

Izložba donosi fotografski pregled stabala koja su obilježila vizure Splita te potiče posjetitelje na promišljanje o odnosu grada prema zelenim površinama i prirodnoj baštini.

Autor izložbe je krajobrazni arhitekt Igor Belamarić, koji iza sebe ima iskustvo rada na brojnim domaćim i međunarodnim projektima vezanim uz prirodnu baštinu te je certificirani kontrolor stabala prema njemačkim FLL standardima.

Uz predstavljanje izložbe, o važnosti urbanog zelenila i aktivnostima usmjerenima na zaštitu splitskih stabala govorit će Marin Kanajet iz udruge Permakultura Dalmacija.

Organizatori pozivaju građane da kroz priče o stablima koja su nestala iz gradskog krajolika sudjeluju u razgovoru o budućnosti zelenih prostora Splita i njihovoj ulozi u kvaliteti života u gradu.