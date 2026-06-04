Velika ekološka akcija na Turskoj kuli: Volonteri u subotu čiste jednu od splitskih zelenih oaza

Turska kula, jedna od poznatih zelenih oaza u Splitu, u subotu će biti središte velike volonterske akcije čišćenja. Inicijativu organizira Savjet mladih Grada Splita, a podršku akciji pruža i Udruga Permakultura Dalmacija, koja je pozvala građane da se uključe i pomognu u uređenju prostora.

Akcija čišćenja održat će se u subotu, 6. lipnja 2026. godine, od 9 do 12 sati. Mjesto okupljanja je Turska kula, gdje će se volonteri okupiti u 9 sati.

Organizatori ističu kako je Turska kula vrijedan zeleni prostor, ali i lokacija na kojoj se često može pronaći veća količina otpada, osobito plastike i opušaka. Cilj akcije je zajedničkim snagama urediti prostor i poslati poruku o važnosti očuvanja javnih zelenih površina.

Za sudionike su osigurane rukavice i vreće za otpad, kao i osvježavajuća pića i grickalice. U organizaciju su uključeni i Čistoća d.o.o. te Parkovi i nasadi d.o.o., koji će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada. Nakon završetka čišćenja predviđeno je i druženje za volontere.

Akcija je otvorena za sve generacije, a organizatori pozivaju građane da se prijave unaprijed kako bi se lakše osigurala potrebna oprema za sve sudionike. Prijave su otvorene putem Google obrasca, a poželjno ih je ispuniti najkasnije tri dana prije održavanja akcije.

Organizatori poručuju kako je za sudjelovanje potrebna samo dobra volja te pozivaju Splićane da se pridruže mladima u ovoj hvalevrijednoj inicijativi i pomognu da Turska kula bude čišća i ugodnija za sve građane.