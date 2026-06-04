Njemački mediji savjetuju koliku napojnicu treba ostaviti u Hrvatskoj: 'Ovo se smatra pristojnim'

Njemački portal t-online napisao je tekst u kojemu navode kako je Hrvatska među turistima poznata po gostoljubivosti, a napojnica se u mnogim situacijama doživljava kao znak zahvalnosti za dobru uslugu. Iako nije obvezna, u restoranima, kafićima, hotelima ili taksijima često se očekuje barem mala dodatna gesta.

U restoranima je uobičajeno ostaviti napojnicu od oko 10 posto računa, a u slučaju posebno dobre usluge i nešto više, do 15 posto. Iako se račun sve češće plaća karticom, mnogi i dalje radije ostavljaju napojnicu u gotovini jer tako izravno dolazi do konobara i osoblja.

U kafićima su pravila opuštenija. Gosti najčešće zaokruže račun ili ostave sitni kusur, što se smatra pristojnom i dovoljnom gestom. Kod manjih iznosa nije potrebno računati postotak, već je važniji znak pažnje. Slično vrijedi i za taksije. Cijena vožnje obično se zaokružuje na viši iznos, osobito ako je vozač bio ljubazan, pomogao s prtljagom ili je vožnja bila brza i ugodna, prenosi Večernji list.

U hotelima se napojnica najčešće daje za osobniju uslugu. Sobarici se može ostaviti nekoliko eura dnevno ili jedan iznos na kraju boravka, dok je portiru ili osoblju koje pomaže s prtljagom primjereno dati manju napojnicu, ovisno o usluzi. Turističkim vodičima također je uobičajeno ostaviti znak zahvalnosti. Za organizirane ture razumnom se smatra napojnica od jednog do dva eura po osobi dnevno, osobito ako je vodič bio informativan, pristupačan i spreman pomoći.

Iako su kartična plaćanja praktična, gotovina kod napojnica i dalje ima prednost, osobito u manjim mjestima, obiteljskim restoranima i ruralnim područjima. Takva gesta djeluje osobnije i često je jednostavnija za osoblje. Napojnica u Hrvatskoj nije strogo propisana, ali se cijeni, savjetuju njemački portali. Ne mora biti velika, no pokazuje da je gost zadovoljan uslugom i da prepoznaje trud domaćina. U zemlji u kojoj je turizam važan dio svakodnevice, takve male geste često ostavljaju dobar dojam.