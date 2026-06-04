VIDEO Štorija o brodu u izvedbi starih znalaca

Autor glazbe je Zoran Ukić, a tekst potpisuje Sani Delić, ugledni splitski „čovik od mora“, pomorski inženjer, pisac i jedriličar, kum i prijatelj Marijanu Banu s kojim je, prema Banovim riječima, projedrio tisuće zajedničkih milja.

Iz takva iskustva donosi priču o brodu koji nikad nije zaplovio, a kakve i danas zaboravljene ponekad vidimo oko sebe. U iskrenoj, jednostavnoj naraciji podsjeća nas na sudbinu iznevjerenih očekivanja kad brod (i brodograditelj) ne dožive svrhu i ispunjenje, što je svakako tema koja se s lakoćom može primijeniti i izvan priče o morima, ljudima i brodovima. Ukić je priču odjenuo u ugodan melodijski format balade, gitara Jadrana Vuškovića nam donosi prepoznatljiv „morski“ štih koji je oduvijek jedan od zaštitnih znakova „Daleke obale“, a vokal Deana Dvornika zvuči uvjerljivo, ispovijedno i prisno.

Zbog svega navedenoga brod iz štorije bi nakon porinuća na vodičkom festivalu ipak trebao zaploviti. I to morem memorabilija u kojem traju najbolje pjesme o morima i brodovima, uz bok ne samo Banovom „Ruzinavom brodu“ ili Vuškovićevoj „Od mora do mora“ koje su Zoki, Jadran i društvo snimili s „Dalekom obalom“ nego i antologijskom („brodovi su ka' i ljudi“ )„Leute moj“ Tome Bebića.