28 Crnogoraca zadržano na beogradskom aerodromu, među njima i urednik portala Vijesti

Prema informacijama koje su Vijestima prenijeli urednik portala Vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik, odvjetnik Miroje Jovanović, putnicima – isključivo muškarcima s crnogorskim dokumentima – oduzimane su putovnice te su odvođeni u posebnu prostoriju bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje.

Prema saznanjima lista, ukupno 28 putnika odvedeno je u zasebnu prostoriju, gdje se nalazilo i nekoliko crnogorskih državljana koji su u Beograd doputovali iz Barcelone.

Putnike su prozivali u skupinama od po pet osoba i premještali u drugu prostoriju, navodno radi dodatnih provjera.

Redakcija N1 Srbije poslala je upit Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije kako bi potvrdilo navode i objasnilo razloge zbog kojih su crnogorski državljani zadržani na beogradskom aerodromu. Odgovor se još očekuje, prenosi N1.

Cicmilov odvjetnik objasnio što se dogodilo

U trenutku kada je redakcija kontaktirala Dušana Cicmila, koji je potvrdio informacije o izdvajanju putnika na dodatne kontrole, jedna od putnica novinarki je prenijela da se na letu nalazio i odvjetnik Miroje Jovanović, kojeg je novinar Vijesti potom kontaktirao kako bi mu pružio pravnu pomoć.

"Nešto poslije dva sata iza ponoći nazvao me novinar Vijesti Dušan Cicmil i obavijestio da je izdvojen na dodatnu kontrolu, ali da mu nije rečeno zbog čega. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, no rečeno mu je da ne mogu proći u dio za graničnu kontrolu. Vratio sam se do tog dijela aerodroma, pokazao policajcu odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom. Kad mi je rečeno da ne mogu proći, tražio sam da pozovu voditelja smjene, a potom sam kontaktirao dežurnog tužitelja kako bi mi objasnili zbog čega se mom klijentu i ostalim putnicima ograničava sloboda kretanja. Bez ikakvog objašnjenja, desetak minuta kasnije putnici su počeli izlaziti", rekao je Jovanović.

"Očito su pokušali stvoriti istu priču kao u Tivtu"

Odvjetnik je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil nazvao, tijekom prolaska kroz izlazni prostor, pitao policijske službenike zašto izdvajaju isključivo muškarce s crnogorskim dokumentima.

"Rečeno mi je da imaju neku dojavu. Poanta je u tome da su ih ubrzo pustili. Da je dojava bila ozbiljna, imali su šest sati, koliko je let kasnio, da provjere svakoga s popisa putnika. Očito su pokušali stvoriti istu priču kao u Tivtu", rekao je Jovanović.

Cicmil je sinoć za Vijesti izjavio da su mu crnogorski državljani koji su u Beograd doputovali iz Barcelone rekli kako je njihov let prvotno bio planiran za Podgoricu, ali je preusmjeren prema Prištini, gdje nisu mogli sletjeti, zbog čega su na kraju završili u Beogradu.