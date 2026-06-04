Ako nam ovom mjestu u Splitu parkirate vozilo, hitno ga morate ukloniti

U garaži Lidla na Spinutu, u Teslinoj ulici u Splitu, postavljena je obavijest kojom se korisnike upozorava na privremeno uklanjanje vozila.

Kako stoji u obavijesti, za petak, 5. lipnja 2026. godine, planirani su građevinski radovi u prostoru garaže. Zbog nesmetanog izvođenja radova, ali i zaštite imovine od mogućih oštećenja, vlasnici su obvezni ukloniti svoja vozila iz garaže najkasnije do srijede, 3. lipnja 2026. godine.

Iz Lidla posebno naglašavaju da se korisnici moraju strogo pridržavati navedenog roka. Vozila koja ne budu uklonjena do 3. lipnja bit će prijavljena nadležnim institucijama te, kako se navodi, na adekvatan način prebačena na drugu lokaciju o trošku vlasnika vozila.

"Unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji", stoji u obavijesti koju potpisuje Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.