Pojačan promet prema moru, gužve na autocestama: HAK upozorava i na moguće odrone

Pojačan promet bilježi se na važnijim cestovnim pravcima prema obali, kao i na pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići usporeno se vozi između naplatne postaje Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, uz povremene zastoje i pojačan intenzitet prometa.

Poteškoće u prometu zabilježene su i na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila se kolona duga oko jednog kilometra, dok se usporeno vozi i u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje prema Zagrebu.

Iz HAK-a upozoravaju vozače na mogućnost odrona na cestama u gorskim predjelima te na Jadranskoj magistrali (DC8), osobito nakon obilnih oborina koje su posljednjih dana zahvatile dijelove zemlje.

Vozačima savjetuju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.