Pijani vozač sletio s ceste u Solinu i udario u stabla

U Solinu se danas oko 2 sata ujutro dogodila prometna nesreća u kojoj, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba.

Prema informacijama policije, vozač osobnog automobila kretao se Ulicom Stjepana Radića, a brzinu nije prilagodio stanju i osobinama kolnika te noćnim uvjetima vožnje. Zbog toga je izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika na zelenu površinu i udario u stabla.

Policijski službenici obavili su očevid kojim je utvrđeno da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjereno mu je 1,94 promila alkohola u organizmu.

Vozač je uhićen i zadržan u službenim prostorijama policije do otrježnjenja. Tijekom dana bit će priveden nadležnom sudu uz optužni prijedlog zbog počinjenih prometnih prekršaja.