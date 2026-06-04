Interventna policija na autocesti A1 zaplijenila više od 250 grama amfetamina te manju količinu marihuane

U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske provedeno je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom i 25-godišnjakom osumnjičenima za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Jučer, 3. lipnja, dvadesetak minuta nakon ponoći na autocesti A1 kod Skradina, policijski službenici Interventne jedinice policije PU šibensko-kninske zaustavili su osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnjak, dok se na suvozačevu mjestu nalazio 25-godišnjak.Odmah po zaustavljanju vozila, vozač je pokušao pobjeći s mjesta događaja vožnjom unatrag, no brzom reakcijom interventne policije u tome je spriječen.

Tijekom postupanja, 30-godišnjak je policijskim službenicima dragovoljno predao mrvilicu i jedan grumen marihuane neto težine 0,35 grama, dok je 25-godišnjak predao pet pvc smotuljaka ispunjenih drogom amfetamin ukupne bruto težine 251,85 grama.

Muškarci su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 3. lipnja, obavljena je pretraga osobnog vozila kojom prilikom je pronađena i od 30-godišnjaka oduzeta jedna pvc vrećica ispunjena drogom amfetamin bruto težine 5,21 gram.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 30-godišnjak i 25-godišnjak su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Riječ je o osobama prema kojima je policija i prethodnih godina postupala te ih kazneno prijavljivala.