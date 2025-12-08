Hoće li Gradsko vijeće Grada Splita "otvoriti" novi val gradnje i lokala na splitskim plažama?

Gradsko vijeće Splita na svojoj 8. sjednici, zakazanoj za 12. i 16. prosinca 2025. godine, odlučivat će o 38. Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Splita za razdoblje 2024. – 2028. godine, a izlagačica će biti Leona Grgić, pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove. Riječ je o dokumentu koji će u idućim godinama uvelike odrediti kako će izgledati i kako će se koristiti splitska obala – od Žnjana i Trstenika, preko Kašjuna, Kašteleta i Bačvica, do Slatina. Plan upravljanja pomorskim dobrom prvi je put usvojen u ožujku 2024. kao ključni okvir za uređenje, održavanje i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području grada Splita za razdoblje 2024. – 2028.

Već iste godine Plan je dva puta mijenjan – u srpnju i prosincu, a novi paket izmjena i dopuna, o kojem će se Vijeće tek očitovati, dodatno proširuje listu planiranih zahvata i komercijalnih sadržaja na najatraktivnijim gradskim plažama.

Temeljni plan: Zaštita javnog interesa i opće upotrebe

Temeljni Plan upravljanja jasno ističe da Grad Split upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a sve radi: zaštite autentičnih krajobraznih, prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, osiguranja nesmetanog pristupa moru svim građanima i posjetiteljima i održavanja reda na pomorskom dobru. Svim fizičkim i pravnim osobama koje dobivaju pravo korištenja pomorskog dobra ili objekata trajno povezanih s njim naglašava se obveza da svojim djelovanjem ne smiju isključiti niti bitno ograničiti opću upotrebu.

Održavanje i uređenje obale financira se iz više izvora: iz naknada za koncesije i dozvole, naknada za posebnu uporabu, iz proračuna Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije za pomorsko dobro, iz novčanih kazni po Odluci o redu na pomorskom dobru, kao i iz državnog proračuna.

U praksi to znači da se prihod od gospodarskog korištenja obale vraća u plaže i obalnu infrastrukturu, ali i da o visini tih prihoda uvelike ovisi dinamika ulaganja.

Održavanje plaža: Čišćenje, oprema i dohranjivanje

Za prvotno razdoblje 2024. – 2028. Plan je za redovno održavanje pomorskog dobra predvidio iznos od 3,56 milijuna eura. Taj se dio odnosi na širok spektar radova i usluga: popravak tuševa, klupa, ograda, skala i ostalog inventara, redovito čišćenje plaža, platoa i prilaznih puteva te odvoz otpada, održavanje i obnovu zelenih površina (sadnja, košnja, orezivanje), postavljanje i sanaciju zaštitnih brana, nabavu novih koševa, klupa, ograda, tuševa, rukohvata, znakova i info-panoa, predsezonsko uređenje plaža mehanizacijom i najam kemijskih WC-a i montažnih svlačionica.

Srpanjskim izmjenama Plana uvodi se i dodatni naglasak na dohranjivanje plaža, uz točno definirane kriterije kakav se materijal smije koristiti, a ukupni iznos predviđen za održavanje raste na više od 3,63 milijuna eura. Dohranjivanje se dopušta isključivo prirodnim šljunkom i pijeskom, uz izričitu zabranu korištenja zemlje, otpada i bilo kakvih iskopnih materijala.

Paralelno s održavanjem, Plan predviđa i velika ulaganja u gradnju i sanaciju na pomorskom dobru. Osnovni dokument je u startu predvidio oko 4 milijuna eura za građevinske zahvate, no prosinačkim izmjenama 2024. taj iznos raste na više od 14,3 milijuna eura za razdoblje do 2028.

Žnjanski plato navodi se kao ključna lokacija zbog velikog projekta vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin. Na dijelu platoa, izvan koncesijskog područja, predviđa se postavljanje gradilišnih kontejnera, skladištenje cijevi i formiranje gradilišnog deponija. Za te potrebe neće se izdavati dozvole za gospodarsko korištenje, čime se taj dio obale privremeno stavlja u funkciju infrastrukturnih radova, a ne turizma i ugostiteljstva.

Prosinačke izmjene donose investicijski iskorak kao što je: sanacija betonskog zida u uvali Zvončac, uređenje šetnica, platoa i pristupnih puteva, uključujući faze Duilova, platoa POŠK-a i Kašteleta te uređenje šetnice Kaval – Stobreč. Riječ je o ulaganjima koja se mjere u milijunskim iznosima i koja bi trebala poboljšati funkcionalnost i sigurnost obalnog pojasa, ali i njegovo vizualno uređenje.

Najveći pojedinačni financijski zalog čine planirani radovi u Slatinama – na zapadnoj, središnjoj i istočnoj plaži. Ukupan iznos predviđen za gradnju na tim dionicama je oko 9,5 milijuna eura. Novina je i planirano uklanjanje molova, gatova, sunčališta, lukobrana, riva i drugih građevina koje nisu vidljive na službenoj ortofoto karti, kao i uklanjanje nezakonitih sidrenih blokova i plutajućih vezova. Za tu namjenu predviđen je poseban iznos, što pokazuje da se Grad najavom provođenja reda na moru i uz more namjerava uhvatiti u koštac s dugogodišnjim problemom bespravnih građevina i divljih vezova.

Nove mikrolokacije: Širenje ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja

Jedan od ključnih dijelova novog paketa izmjena odnosi se na članke koji definiraju mikrolokacije za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, zabavne i drugih djelatnosti na pomorskom dobru. Kako se navodi u obrazloženjima, cilj je omogućiti nastavak projekata ulaganja i gradnje, ali i odgovoriti na "nedostatak sadržaja" na pojedinim plažama, osobito Kašteletu, Kašjunima i Trsteniku.

Za Kaštelet se predlaže nova mikrolokacija na kojoj je predviđen ugostiteljski objekt s terasom i kemijskim toaletom. Dodatno se otvara mogućnost postavljanja škrinje za sladoled kao trgovačkog sadržaja na malo. Lokacija je precizno prikazana u grafičkom prilogu Plana. Na Kašjunima se planira mikrolokacija za objekt s terasom i kemijskim WC-om, uz mogućnost postavljanja ležaljki i suncobrana. Time se Kašjuni dodatno komercijaliziraju, uz zadržavanje osnovne namjene kao javne plaže. Trstenik dobiva više novih ili dopunjenih mikrolokacija. Predlažu se objekti s terasama, kemijskim WC-ima i škrinjama za sladoled, uz mogućnost proširenja terasa na određenim lokacijama.

U uvali Firule Plan predviđa dvije terase od po 50 kvadrata, dok se na Ovčicama planira objekt do 15 kvadrata s dvije kemijske toalete. Riječ je o manjim, ali važnim intervencijama na već sada iznimno popularnim plažama. Za Slatine se, uz već spomenute velike infrastrukturne projekte, predviđaju i dodatne trgovačke mikrolokacije poput škrinja za sladoled.

Trgovina na malo izvan prodavaonica: Škrinje za sladoled i hladnjaci

Poseban dio Plana posvećen je trgovini na malo izvan prodavaonica. U Prijedlogu izmjena jasno se navodi na kojim se plažama smiju postavljati rashladne vitrine i škrinje za sladoled – među ostalim na Kašteletu, Bačvicama, Trsteniku i u Slatinama. Dozvole za takve sadržaje izdaju se na ograničeno razdoblje (primjerice tri godine), a broj dozvola po lokaciji je ograničen, najčešće na jednu. Time se nastoji izbjeći prekomjerna "popratanja" plaža privremenim objektima, ali i stvoriti uredan okvir za sezonsku ponudu.

U obrazloženju Nacrta izmjena posebno se ističe dio koji se odnosi na privremene i prigodne djelatnosti, poput snimanja filmova, serija, reklama i drugih komercijalnih programa. Dosad su se takve aktivnosti u pravilu vezale uz dvije lokacije – Vilu Dalmacija i središnji dio uvale Bačvice. Novi Prijedlog predviđa mogućnost korištenja čitavog pomorskog dobra na području grada Splita, pod uvjetom da se radi o dijelovima izvan instituta koncesije.

Drugim riječima, cijela gradska obala (osim koncesioniranih plaža i luka) potencijalno postaje kulisa za snimanja, promocije i slične događaje, uz prethodno odobrenje i po pravilima propisanim Planom.

Plan detaljno propisuje proceduru za dobivanje dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Dozvola je upravni akt kojim se fizičkim ili pravnim osobama daje vremenski ograničeno pravo korištenja određene lokacije, uz uvjet da se: koristi jednostavna oprema i objekti koji se ne smatraju građenjem, ne ograničava opća upotreba pomorskog dobra i poštuje sve uvjete iz Plana, Zakona i relevantnih propisa.

Zahtjev za izdavanje dozvole mora sadržavati niz dokumenata: izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, potvrdu da podnositelj nema dugovanja prema Gradu Splitu, preciznu oznaku lokacije, opis planiranog sadržaja, dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja opreme, kao i jamstvo za ozbiljnost ponude.

Nadzor nad provođenjem dozvola provode pomorski redari. Ako utvrde da ovlaštenik dozvole odstupa od uvjeta ili ograničava opću upotrebu, o tome obavještavaju gradonačelnika, koji može donijeti rješenje o ukidanju dozvole. Nositelji dozvola dužni su potpisati i suglasnost da pomorski redar može ukloniti opremu i predmete s lokacije bez provođenja upravnog postupka ako dozvola istekne ili bude ukinuta, te bjanko zadužnicu za osiguranje eventualnih potraživanja Grada.

Nudistička plaža i sigurnosni koridori za vodene sportove

Prosinačke izmjene 2024. uvode i odredbu o nudističkoj plaži na točno određenim katastarskim česticama, čime se po prvi put u Planu izričito definira FKK-zona na području Splita. Istodobno, pooštravaju se pravila za iznajmljivanje plovila na vodomlazni pogon (jet-ski) i vožnju plovilima u svrhu zabave. Ovlaštenici dozvola: ne smiju prilaziti zaštitnim plutajućim branama uređenih plaža na manje od 50 metara, ne smiju se približavati obali neuređenih plaža na manje od 150 metara te moraju uspostaviti i održavati jasno označene sigurnosne koridore. Cilj je povećati sigurnost kupača i izbjeći sve češće konfliktne situacije između kupača i brzih plovila.

U dijelu koji se odnosi na buduće radove sanacije i uređenja obalnog pojasa od platoa POŠK-a do Bačvica, Plan izričito propisuje da će nositelji dozvola na lokacijama Ovčice i uvala Firule, nakon početka radova, morati ukloniti svu svoju opremu i "osloboditi pomorsko dobro od osoba i stvari". Na taj se način unaprijed uređuje odnos između postojećih ugostitelja/korisnika i budućih infrastrukturnih radova, kako bi se izbjegle dugotrajne pravne i operativne blokade na terenu.

Savjetovanje s javnošću i procedura donošenja

Za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana. Nakon zatvaranja savjetovanja posebno Povjerenstvo razmotrilo je pristigle primjedbe i prijedloge, a usvojene primjedbe ugrađene su u Prijedlog Plana. Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na službenim stranicama Grada Splita.

Nakon toga ishođene su prethodne suglasnosti nadležnih gradskih odjela, a Prijedlog je upućen Gradskom vijeću na odlučivanje. Ako Vijeće sada usvoji novi paket izmjena, slijedit će dodatne suglasnosti županije i Lučke kapetanije Split.

Kroz Plan upravljanja pomorskim dobrom i njegove brojne izmjene Grad Split formalno ističe zaštitu pomorskog dobra i zadržavanje plaža u općoj upotrebi kao temeljni cilj. Istodobno, dokument predviđa snažan investicijski ciklus i širenje ugostiteljskih, trgovačkih i zabavnih sadržaja na najatraktivnijim lokacijama – od Kašjuna, Kašteleta, Trstenika i Žnjana do Slatina. Dodaju se nove mikrolokacije, planiraju se veliki građevinski zahvati, definira se nudistička plaža i uvode se stroža pravila za kršitelje zakona.

Na 8. sjednici Gradskog vijeća odluka o 38. točki dnevnog reda – Prijedlogu plana o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje 2024. – 2028. – odredit će hoće li ovaj model upravljanja splitskom obalom biti potvrđen i u kojem točno obliku. Na kraju, sve je u rukama Gradskog vijeća Grada Splita, a o njihovoj odluci o ovoj točki ovisit će kako će se u godinama koje slijede upravljati jednim od najvrjednijih resursa grada.