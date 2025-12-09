Odluka najavljena prije mjesec dana sada je na dnevnom redu: Što Splićanima donosi veći porez na nekretnine?

Prije otprilike mjesec dana javnost je doznala da Grad Split priprema povećanje poreza na nekretnine, a sada ta točka konačno dolazi na dnevni red Gradskog vijeća. Vijećnici će o prijedlogu odlučivati na 8. sjednici Gradskog vijeća Splita, zakazanoj za 12. i 16. prosinca 2025. godine.

Što se točno mijenja?

Prijedlogom odluke mijenja se članak 5. Odluke o porezima Grada Splita tako da se dosadašnji iznos poreza "1,99" eura po četvornom metru korisne površine zamjenjuje iznosom "5,00" eura. Porez bi se i dalje naplaćivao godišnje, na cijelom području Splita, bez obzira na zonu ili naselje u kojem se nekretnina nalazi.

Odluka, ako bude usvojena, stupila bi na snagu 1. siječnja 2026. godine. U tekstu je predviđeno i da će se svi postupci utvrđivanja i naplate poreza započeti prije stupanja na snagu nove odluke dovršiti prema starim odredbama.

U obrazloženju se navodi da je pravna osnova za donošenje odluke Zakon o lokalnim porezima. Taj zakon obvezuje jedinice lokalne samouprave na uvođenje poreza na nekretnine, dok predstavničko tijelo određuje njegovu visinu. Zakonski raspon iznosi od 0,60 do 8,00 eura po četvornom metru korisne površine. Prihod od poreza dijeli se tako da 80 posto pripada Gradu Splitu, a 20 posto Splitsko-dalmatinskoj županiji. Obveznici su fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuće ili stana na području Splita koji se ne koriste za stalno stanovanje.

Razlozi povećanja i usporedba s drugim gradovima

Grad navodi da je dosadašnja stopa u Splitu iznosila 1,99 eura po četvornom metru, dok je u drugim velikim gradovima za 2025. godinu porez postavljen na 5,00 eura. Kao primjeri se navode Zagreb, Rijeka, Pula i Šibenik, pa bi se povećanjem Split izjednačio s tim gradovima. U obrazloženju se ističe da se povećanjem, uz očekivane pozitivne učinke na proračun, želi umanjiti ili ukloniti negativne trendove na tržištu stambenih nekretnina i najma na strani ponude. Posebno se naglašava da je priuštivost stanovanja jedan od najvećih demografskih izazova te da se ovom mjerom nastoji povećati dostupnost stanovanja.

Prije slanja prijedloga u vijećničku proceduru provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Trajalo je od 6. studenoga do 5. prosinca 2025. godine putem službene stranice Grada Splita, u rubrici "Savjetovanje s javnošću".

Podsjetimo, prije nešto manje od mjesec dana mjera je najavljena uoči prethodne sjednice Gradskog vijeća, no tada još nije došla na red za izglasavanje. Sada će, naime, Gradsko vijeće Grada Splita na svojoj 8. sjednici 12. i 16. prosinca 2025. godine raspraviti i odlučiti o povećanju poreza na nekretnine koje bi se primjenjivalo od 1. siječnja 2026. godine.