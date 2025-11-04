Što se stvarno dogodilo u Splitu? Devetero Novosađana prvi put otkriva sve detalje: "Neki mediji su to kasnije prikazali..."

Kada su u kasnim večernjim satima četvrtka, pretposljednjeg dana listopada, krenuli iz Novog Sada prema Splitu, nisu ni slutili da će se samo četiri dana kasnije vratiti u svoje mjesto potišteni i razočarani, ali ne i s mišlju: "Nikad više u Split". Unatoč incidentu koji se dogodio u ponedjeljak, a o kojem danas priča cijela Hrvatska, ali i regija, u njihovim riječima nema ogorčenosti, već samo tuga što se nešto takvo uopće moglo dogoditi. Članovi Kulturno-umjetničkog društva 'Veliko kolo', osmero njih, uz direktora folklornog udruženja Milana Veselinovića, nekoliko su dana boravili u Dalmaciji - od Zadra do Dubrovnika.

Razgovarali smo s njima o njihovom boravku, dojmovima tijekom četverodnevnog putovanja i i svemu što se dogodilo u gradu podno Marjana.

- Postojimo već 15 godina i imamo više od tisuću članova - rekao je Veselinović za početak te dodao:.

- Do sada smo nastupali smo u mnogim državama: Hrvatskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Tajlandu, Cipru, Njemačkoj… Sutra putujemo za Češku, i tamo smo već bili. Učestalo putujemo, imamo koncerte i nastupamo - priča za naš portal.

Iskustva nastupa po Hrvatsko: PRVI INCIDENT U SPLITU

Jeste li do sada nastupali po Hrvatskoj i jeste li ikada doživjeli neugodnosti poput one sinoć u Splitu?

- Nastupali smo u Borovu, Dardi, Obrovcu, Muškovcima...

Dakle, više puta ste nastupali po Dalmatinskoj zagori i šire. Jeste li ikada doživjeli neki incident ili neugodnost?

- Ne. Nikad nismo doživjeli ni jedan incident - naglašava naš sugovornik te nastavlja:

- Došli smo u petak, pa smo posjetili moju djedovinu u Golubiću kod Obrovca. Zatim sam ih vodio u Zadar i na Pag, išli smo na Tulove Grede, čudnovati krški fenomen na Velebitu, te smo bili na slapovima u Muškovcima, kao i u Manastiru Krupu i Manastiru Krku. Jedan dan otišli smo i do Dubrovnika, a naravno, posjetili su i Split.

'Nastup je trebao biti kruna svega'

- Svugdje smo naišli na, kako kažemo, ljubazne ljude. Nikakvih neugodnosti nismo imali. Jedino što se dogodilo u Splitu pomalo je pokvarilo plan. To je trebala biti kruna svega: nastup, a nakon njega lagani povratak kući. Međutim, unatoč toj neugodnosti u Splitu, osjećaji koje smo svi zajedno doživjeli u Dalmaciji ostali su neprocjenjivi – kazuje naš sugovornik.

U medijima se pojavila informacija da su članovi KUD-a 'Veliko kolo', koji su bili u gradskoj prostoriji za vrijeme incidenta, maloljetnici. Možete li nam to potvrditi?

Među članovima koji su putovali su mladići i djevojke u dobi od sedamnaest, devetnaest, dvadeset i dvadeset dvije godine – odgovorio je Veselinović.

Marko, Luka, Nemanja, Robert, Aleksandra, Mina, Una i Maša.

Dakle, većina članova su punoljetni, a samo jedan član je maloljetan.

Povod dolaska članova KUD-a 'Veselo kolo' u Dalmaciju, točnije u Split, bili su Dani srpske kulture, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Split. U večernjim satima ponedjeljka trebala se održati svečana akademija u gradskom kotaru Blatine-Škrape. Na akademiji su trebali nastupiti ženski pjevački zbor, dramska sekcija s vlastitom predstavom, harmonikaši, gitaristi te gosti iz Novog Sada, članovi folklornog udruženja Veliko Kolo, koji su trebali izvesti nekoliko tradicionalnih plesova.

Također, u organizaciji SKD Prosvjeta – Pododbora Split, dramska skupina Štorija trebala je predstaviti novu predstavu 'Iz Splita, s ljubavlju', autorski projekt glumca Nikole Ivoševića.

Koje ste igre i nastupe vi kao KUD pripremili za izvedbu u Splitu?

- Bio je plan da predstavimo igre iz Glamoča, igre i pjesme. Zatim je bilo predstavljanje Vlaških igara, Srpske igre iz Kumanovskog polja, a za kraj su bile pripremljene Šopske igre - otkriva nam u razgovoru Veselinović.

Međutim, planirani program prekinuo je incident.

'Bilo je napeto… Situacija je vizualno djelovala zastrašujuće'

Podsjetimo, svjedoci su za naš portal ispričali da je iza 18 sati u prostorije kotara ušla je skupina od oko pedesetak mladića, odjevenih u crne majice i kape, među kojima su dvojica starijih, u četrdesetim godinama, izgledala kao da predvode skupinu. Poručili su članovima 'Prosvjete' da ondje ne mogu održati nastup, navodeći kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, 'nema mjesta takvom programu'.

Upitali smo članove KUD-a 'Veliko kolo' kako su se osjećali u tom trenutku...

Prema Veselinovićevim riječima, osjećao se uplašeno jer tada nije bio sa članovima društva. Ostavio ih je pred gradskim prostorijama GK Blatine Škrape odjevene u nošnje, a predsjednik 'Prosvjete' ih je dočekao i smjestio dok je on išao tražiti parking.

- Taj trenutak trajao je oko 15 minuta. Dok su članovi probavali glazbu i namještali se te pripremali se skori nastup, vidjeli su da se približava veća skupina ljudi koja je zahtijevala da prostorije napuste. Bilo je napeto… Situacija je vizualno djelovala zastrašujuće jer su članovi bili u tamnim kapuljačama i garderobi. Neki mediji su to kasnije prikazali i objavili fotografije s bakljama, što nije bilo točno. Nitko nije koristio baklje - objasnio je.

Opisao nam je trenutak kad je shvatio da su 'ljudi u crnom' pred vratima GK Blatine-Škrape.

- Kad sam došao iza ugla zgrade, najprije nisam znao što se događa. Vidio sam ljude, mahom prekrivene crnim kapama, kako se povlače i sklanjaju. Srce mi je ubrzano kucalo, a strah me gotovo paralizirao jer je masa ljudi bila posvuda. Nisam znao jesu li svi sigurni niti je li netko povrijeđen. Ipak, oni su ostali smireni i čekali da situacija prođe. U tom trenutku odmah sam telefonski stupio u kontakt s članovima KUD-a koji su se nalazili unutar - prisjetio se Veselinović.

- Osjetio sam pritisak i odgovornost da reagiram, brzo sam se pomaknuo sa strane i u sljedećim trenutcima sve raspoložive policijske snage u Splitu su bile na mjestu događaja. To je izgledalo kao u filmu, u najmanju ruku - zaključio je, dok se u njegovom glasu još uvijek osjećala napetost i strah tog trenutka.

Jedan od članova KUD-a opisao je kako je protekao njihov dolazak i priprema za nastup:

- Nekoliko minuta do 19 sati mi smo već bili na lokaciji. Iskrcali smo se ispred zgrade, a direktor je, kako je i rekao, otišao tražiti parking. Unutra smo nosili kostime jer smo trebali izvesti četiri plesne točke. Nalazili smo se u prostoriji za presvlačenje, u trenutku kada su dvije djevojke izašle vidjeti je li sve uredu s glazbom - prisjetio se.

- Pred vratima prostora bili su ljudi koji su bili obučeni u crno, a imali su prekriveno i lice - ističe.

Kada su shvatili da je situacija opasna, odmah su nazvali Milana Veselinovića na mobitel.

- Od toga trenutka bili smo s njim u kontaktu, telefonski... Odmah smo mu naglasili da ne dolazi dole - naglašavaju.

Procjena broja okupljenih: 'Rekao bih da ih je bilo između 70–80'

Pitali smo Veselinovića koliko je, po njegovoj procjeni, bilo okupljenih ljudi pred vratima GK Blatine:

- Rekao bih da ih je bilo između 70–80. Među njima je bilo dosta mladih, ali i nekoliko osoba starije životne dobi -odgovorio je.

Veselinović nam je opisao svoje razmišljanje u trenutku incidenta:

- Pitao sam se tko bi imao hrabrosti da u tom trenutku reagira i preuzme inicijativu. Ne znam tko je bio glavni među njima, ali po mom mišljenju, nitko ne bi imao petlje da nešto poduzme - rekao je Veselinović te nastavio:

- U Novom Sadu također imamo nacionalne manjine Hrvate, Mađare, Slovake, Rumunje i nikome se ne zabranjuje da organizira kulturne aktivnosti. Štoviše, često ih pozivamo da sudjeluju na našim festivalima i da nam se pridruže - naglašava.

- Ovo nismo ni u snu očekivali. Obje države su u ratu imale svoje žrtve, obje strane, ali u svijetu ipak ima puno pametnih ljudi. Problemi nastaju zbog malog postotka, otprilike 5 posto ljudi, koji remeti sve, dok ostali žive u strahu zbog njihovih postupaka – dodao je.

Biste li se vratili u Split?

Zanimalo nas je je li (izolirani) incident koji se zbio u Splitu utjecalo na stav članova društva prema Dalmaciji?

- Ne - jasno odgovaraju na naš upit.

Veselinović u razgovoru ističe da ih je upravo to upitao sinoć nakon incidenta dok su napuštali Split.

- Upitao sam ih: 'Biste li ponovno došli u Dalmaciju?'. Odgovorili su da. Kažu da ne žele da ovo što se dogodilo u Splitu mijenja njihovo mišljenje o cijeloj Dalmaciji – ispričao je Veselinović.

Upitali smo Veselinovića hoće li članovi društva, unatoč iskustvu u Splitu, ponovno pristati nastupiti u našem gradu?

Odgovor je bio kratak i jasan:

- Da.

'Kao hrvatski domoljub i ratno dijete, ali prije svega kao vaš sugrađanin, želim vam izraziti osobnu ispriku'

Posebno su istaknuli jedan e-mail koji je KUD 'Veliko kolo' primio nakon povratka u Novi Sad, jutros oko 8 sati.

Pošiljatelj je, kako su naveli, iz Osijeka, a poruka je glasila:

'Poštovani, slijedom nedavnih nemilih događaja u Splitu, kao hrvatski domoljub i ratno dijete, ali prije svega kao vaš sugrađanin, želim vam izraziti osobnu ispriku, punu podršku u daljnjem radu, kao i dobrodošlicu na budućim gostovanjima u Hrvatskoj. Čudne stvari i ružni ljudi okupiraju javni prostor zadnjih godina u Hrvatskoj. To, nažalost, nije zaobišlo ni vašu zemlju. Nadam se da će zdrav razum i dobrota običnog naroda prevladati, bez šovinizma i mržnje koje nas sve tlače, dok se borimo za bolji, mirniji i ljepši život. Šaljem vam veliki i srdačan pozdrav iz Osijeka'.

Veselinović je naglasio da ovakve poruke pružaju podršku i ohrabrenje te jačaju želju za povratak u Hrvatsku, s naglaskom na Split.

Članovi KUD-a 'Veliko Kolo' vratili su se u jutarnjim satima utorka u Novi Sad, gdje se trenutno održava 15. po redu festival igre i muzike Zov ravnice.

Festival plesa i glazbe 'Zov ravnice' organizira se s ciljem praćenja mladih i talentiranih ljudi u području glazbe i plesa, prvenstveno radi njegovanja raznolikih narodnih tradicija i kultura – predstavljanjem različitih kultura kroz plesove, glazbu, pjesme i tradicionalne narodne nošnje različitih naroda. Na taj način sudionici festivala iz drugih gradova i zemalja upoznaju ljepote našeg grada Novog Sada. Osim kulturno-umjetničkih društava iz naše zemlje i inozemstva, sudjeluju i Predškolska ustanova 'Radosno djetinjstvo', osnovne i glazbene škole, škole za djecu s posebnim potrebama, plesne i pjevačke skupine te neafirmirani bendovi. Festival je prilika za veliki broj sudionika da se predstave u sklopu kulturno-zabavnog programa, a mnogi izlagači da predstave svoje proizvode (pčelinje proizvode, vino, rukotvorine, kolače, nakit).

Organizatori i članovi KUD-a 'Veliko Kolo' nadaju se da će incident u Splitu ostati izoliran te da ovakvi događaji neće zasjeniti pozitivnu suradnju i prijateljske odnose među zajednicama.

Što je splitska policija priopćila o incidentu?

Splitska policija potvrdila je da su oko 18.30 sati zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada ne osjećaju sigurno prilikom dolaska do kotara Blatine-Škrape zbog prisutnosti veće skupine mlađih osoba ispred zgrade. „

- Vozač skupine dojavio je da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a pronađeni su na tri lokacije i pružena im je zaštita - navode iz policije.

Naknadno je utvrđeno da je dio skupine ušao u prostor kotara i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su oni i učinili.

- Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavale javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba - priopćila je policija.

Kako su dodali, u tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje radi identifikacije osoba koje su sudjelovale u incidentu.