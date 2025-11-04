Unatoč napadu divljaka, Dani srpske kulture u Splitu se nastavljaju: Policija osigurava centar grada

Nakon jučerašnjeg sramotnog incidenta u Splitu, kada je skupina divljaka napala sudionike i umjetnike iz Srbije koji su stigli zbog obilježavanja Dana srpske kulture, manifestacija se – unatoč svemu – nastavlja prema planu. Podsjetimo, napad se dogodio u prostorijama Gradskog kotara Blatine – Škrape, gdje su napadači, uz ustaški pozdrav "Za dom spremni", pokušali spriječiti održavanje folklorno-dramske večeri koja je bila dio otvorenja događaja.

Ovaj čin nasilja izazvao je osude iz kulturnih i društvenih krugova, ali organizatori poručuju da ih napadi neće zastrašiti.

Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, organizatora Dana srpske kulture u Splitu, poručili su da se program nastavlja neometano. Kako su naveli:

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'Za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana."

Kako se doznaje, zbog sinoćnjeg napada policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manja skupina interventnih policajaca šeće Marmontovom ulicom i Rivom, s ciljem da se osigura miran tijek današnjih događanja. Premda se radi o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi ovaj događaj trebao biti "sve osim događaja visokog rizika".

Današnji program Dana srpske kulture nastavlja se izložbom "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja se otvara u jednoj prostoriji u Marmontovoj ulici u Splitu.

Na otvorenju će, uz splitske domaćine, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, uključujući Nikolu Vukobratovića, predsjednika SKD-a Prosvjeta.