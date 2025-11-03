Incident u Splitu: Maskirana skupina spriječila održavanje Dana srpske kulture, skandirali su 'ZDS'

Dani srpske kulture trebali su započeti danas u Splitu u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Split, no planirani program nije održan.

Svjedoci nam kažu da je iza 18 sati u prostorije kotara ušla je skupina od oko pedesetak mladića, odjevenih u crne majice i kape, među kojima su dvojica starijih, u četrdesetim godinama, izgledala kao da predvode skupinu. Poručili su članovima 'Prosvjete' da ondje ne mogu održati nastup, navodeći kako je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara i da, prema njihovu mišljenju, 'nema mjesta takvom programu'.

Iz 'Prosvjete' su naglasili da nije došlo ni do kakvog naguravanja, ni incidenta bilo kakve vrste. Okupljeni su, kako kažu, odlučili ostati smireni, nisu ulazili u rasprave ni sukobe, nego su jednostavno napustili prostorije Gradskog kotara. Nakon njihova odlaska, skupina je nekoliko puta skandirala 'Za dom spremni' i 'Hrvatska'.

Sugovornik nam je kazao kako je na događaju bilo oko 35 sudionika, među njima mladih ljudi, koji su svjedočili iznenadnom ulasku u prostorije kotara. Istaknuo je da društvo s Gradom Splitom inače ima vrlo dobru suradnju te da im je teško razumjeti što se večeras dogodilo.

Tu je bilo devet učenika iz KUD Veliki Kolo iz Novog Sada.

O navedenom događaju upit smo poslali splitskoj policiji, a odgovor ćemo objaviti po primitku.