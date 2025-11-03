Ivoševićev autorski projekt otvara Dane srpske kulture u Splitu. Doznali smo što još spremaju, ali i koji gosti stižu u naš grad

U Splitu počinju Dani srpske kulture, koje organizira Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta', pododbor Split. Predsjednik pododbora, Marko Veselinović, za naš portal pojasnio je da se društvo, osnovano 1943. godine, bavi isključivo kulturnim djelatnostima Srba u Hrvatskoj, a svoj rad financira kroz više izvora, uključujući Savjet za nacionalne manjine, Grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju te dobrovoljne članarine.

Posjetili smo ih u večernjim satima nedjelje gdje su nas ugostili s tradicionalnom srpskom kuhinjom.

"Ovog puta smo pripremili i srpsku kuhinju, nazvanu 'Bakina kuhinja', u kojoj se poslužuju jela pripremljena po receptima naših baka i članica društva", istaknuo je Veselinović.

Program počinje svečanom priredbom danas, 3. studenoga, kada se održava Svečana akademija u gradskom kotaru Blatine-Škrape. Na akademiji će nastupiti ženski pjevački zbor, dramska sekcija s vlastitom predstavom, harmonikaši, gitaristi te gosti iz Novog Sada članovi folklornog udruženja Veliko Kolo, koji će izvesti nekoliko tradicionalnih plesova.

Iako u Split dolazi manja grupa od devet članova, Veliko Kolo broji čak 12.000 članova u Srbiji.

"Sve pripreme za priredbe i nastupe organizirale su članice našeg društva, a zbor nastupa širom Hrvatske, ali i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim gradovima regije", dodao je Veselinović.

Program se nastavlja 4. studenoga otvaranjem izložbe poznatog srpskog slikara u Francuskoj galeriji na Marmontovoj ulici. Izložba će biti otvorena 40–50 dana, a sve aktivnosti dio su proslave Dana srpske kulture u Splitu, koji će se završiti obilježavanjem Dana ćirilice, 1. prosinca. U sklopu Dana ćirilice održat će se i predavanje i okrugli stol u Gradskom vijeću, na Mažuranićevom šetalištu 8.

Veselinović je također najavio da društvo blisko surađuje sa Srpskom nacionalnom manjinom Grada Splita, čime se osigurava koordinacija svih kulturnih i obrazovnih aktivnosti Srba u gradu.

"Naša zajednica čini kompaktni kulturni entitet, a Dani srpske kulture prilika su da pokažemo bogatstvo i tradiciju naše zajednice u Splitu", zaključio je predsjednik pododbora.

NE PROPUSTITE: 'Iz Splita, s ljubavlju' U organizaciji SKD Prosvjeta – Pododbora Split, dramska skupina Štorija predstavit će svoju novu predstavu 'Iz Splita, s ljubavlju', autorski projekt glumca Nikole Ivoševića. Premijera će se održati u ponedjeljak, 3. studenoga u 19 sati, u dvorani GK Blatine–Škrape (Poljička cesta 31). Ulaz je slobodan. U predstavi sudjeluju: Slavica Galić, Hana Subašić, Nada Marković, Asija Pitalo, Ana Krišto, Srđan Ravlić, Ilija Borković, Marijo Kardum, te djeca Mihaela Krišto i Nikola Nenadić. Majstor tona i svjetla je Duško Krišto, a asistentica na projektu i voditeljica dramske skupine Rada Veštić.