Šuta osudio napad na Srbe u Splitu, ali neće doći na izložbu u Marmontovu: "Imam svoj raspored i kalendar, nisam pozvan i nemam informaciju o tome"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta jutros je pred medijima komentirao sinoćnji incident u kojem je skupina nepoznatih počinitelja verbalno napala predstavnike srpske nacionalne manjine te umjetnike i kulturne djelatnike u Gradskom kotaru Blatine – Škrape.

"Kao gradonačelnik osuđujem incident koji se dogodio u gradskom kotaru Blatine. Vrlo sam jasan, Split mora biti grad bez podjela, grad koji će biti uključiv i da se nikome ne smije gledati nacionalna ni vjerska pripadnost. Grad Split ne bi trebao imati ovakve incidente, apeliram na građane da maksimalno budu uključivi", poručio je Šuta.

Dodao je kako je ovo mjesec sjećanja na dane Vukovara i Škabrnje te da se ti dani moraju obilježavati dostojanstveno i bez podjela. "Te dane moramo obilježiti s dostojanstvom, uključivošću i ne smiju biti nikakve podjele", rekao je gradonačelnik.

Nastavljaju se Dani srpske kulture

Unatoč incidentu, Dani srpske kulture u Splitu, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, nastavljaju se prema planu. Iz organizacije su poručili kako ih sinoćnji napad huligana neće spriječiti u održavanju programa.

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'Za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana", stoji u priopćenju SKD-a Prosvjeta.

Današnji program uključuje otvorenje izložbe 'In Magica Mundi' autora Budimira Dimitrijevića, koja će biti postavljena u jednoj od galerijskih prostorija u Marmontovoj ulici. Na otvorenju će, uz domaćine iz Splita, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, među njima i Nikola Vukobratović, predsjednik SKD-a Prosvjeta.

Policija pojačala prisutnost u središtu grada

Zbog sinoćnjeg incidenta, policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manje skupine interventnih policajaca patroliraju Marmontovom ulicom i Rivom kako bi se osigurao miran tijek današnjih događanja.

Premda je riječ o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi događaj trebao proteći u miru i biti "sve osim događaja visokog rizika".

Šuta o dolasku na događaj

Na pitanje novinara hoće li prisustvovati otvorenju Dana srpske kulture, gradonačelnik Šuta odgovorio je kako o događaju nije bio obaviješten.

"Da vam budem iskren, sada sam čuo za tu informaciju. Imam svoj raspored i kalendar, nisam pozvan i nemam informaciju o tome. Nemam problem sudjelovanja na bilo kakvoj izložbi, kao što je i ova. Nisam isključiv i ovakve situacije nam ne trebaju", zaključio je.