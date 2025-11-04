Šljamovi su vikali "srpska smeća". Pogledajte što se zapravo trebalo događati na skupu Srba u Splitu

Portal Novosti objavio je dva videozapisa incidenta koji se sinoć dogodio u Splitu, tijekom priprema za kulturni događaj u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta – Pododbor Split. Na prvom snimku, kako navodi Novosti, čuje se glas jednog od nasilnika koji "dobronamjerno" savjetuje prisutnima da napuste prostor uz obećanje da im se ništa neće dogoditi, dok se na drugom jasno vidi lice osobe koja izgovara uvredu "smeća srpska". Taj drugi video YouTube je u međuvremenu uklonio zbog kršenja pravila o govoru mržnje.

Prema riječima svjedoka, incident se dogodio oko sat vremena prije početka kulturne večeri na kojoj su trebali nastupiti ženski pjevački zbor SKD Prosvjete iz Splita, dramska sekcija pododbora, mlada violinistica te folklorno udruženje "Veliko kolo" iz Novog Sada. Predsjednik SKD Prosvjete, Nikola Vukobratović, kazao je da su organizatori tijekom probe primijetili okupljanje više od stotinu mlađih osoba na parkiralištu ispred dvorane Gradskog kotara Blatine-Škrape.

"Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali ‘Za dom spremni’. Nekolicina njih zatim je upala u dvoranu i naredila da se događaj ne smije održati te da svi odmah napuste prostor, inače će ih oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo fizičkog nasilja, ali situacija nije bila bezazlena", izjavio je Vukobratović.

Jedan od prisutnih kazao je Novostima da su okupljeni uzvikivali ustaški pozdrav te da je dio njih imao maske na licu. "Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su tko je organizator. Jednoj od članica pododbora rekli su da ne trebaju organizirati taj događaj jer je bio dan Svih svetih i da bi se time oskvrnulo sjećanje na branitelje", dodao je svjedok.

Ilija Borković, član splitskog pododbora SKD Prosvjete, izjavio je kako su među okupljenima bila i dvojica starijih muškaraca koji su očito upravljali skupinom mlađih. "Jedan od njih rekao je da je riječ o osjetljivom mjesecu u kojem se obilježava i komemorira Vukovar te da im nije drago što se održava ovakva večer", naveo je Borković.

Što se trebalo događati?

Sinoćnji događaj trebao je biti premijerno izvođenje predstave „Iz Splita, s ljubavlju“ u izvedbi dramske skupine Štorija pri SKD Prosvjeti – Pododbor Split. U predstavi su trebali nastupiti Slavica Galić, Hana Subašić, Nada Markovčić, Asija Pitalo, Ana Krišto, Srđan Ravlić, Ilija Borković, Marijo Kardum te djeca Mihaela Krišto i Nikola Nenadić. Za ton i svjetlo bio je zadužen Duško Krišto, autor projekta je glumac Nikola Ivošević, a asistentica na projektu Rada Veštić, voditeljica dramske skupine.

Premijera je bila zakazana za ponedjeljak, 3. studenog u 19 sati, u dvorani Gradskog kotara Blatine-Škrape na Poljičkoj cesti 31, uz slobodan ulaz.