VIDEO Objavljenje snimke incidenta u Splitu, maskirani upali folklorašima: "Smeća srpska"

Portal Novosti objavio je dva videa sinoćnjeg indicenta iz Splita. Na prvom se, pišu, čuje glas jednog od nasilnika koji "dobronamjerno" savjetuje da svi prisutni izađu i da nikome neće biti ništa, a na drugom se jasno vidi lice osobe koja izgovara "smeća srpska". Drugi video je YouTube u međuvremenu uklonio zbog, kako se navodi, kršenja pravila o govoru mržnje.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su tko je organizator"

Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete posvjedočio je Novostima da je masa bila prilično nabrijana, da su neki dizali desnicu u zrak i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska", iako je riječ o mahom mladim ljudima, po procjeni između od 17 do 20 godina.

"Bila su među njima i dvojica starijih, koji su evidentno upravljali s ostatkom bukača. Netko od tih vođa je komentirao da je riječ o osjetljivom mjesecu u kojem je i obilježavanje i komemoriranje oko Vukovara. I da im nije drago da se održava ovakva večer. Dogodilo se to sat vremena prije kulturnog događaja u kojem su trebali nastupiti ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta iz Split, kao i njegova dramska sekcija, naša mlada violinistica i folklorno udruženje "Veliko kolo" iz Novog Sada", kazao je Borković.

Jedan od prisutnih ispričao je za Novosti je da su okupljeni skandirali ustaški pozdrav i da je dio njih nosio maske na licu.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su tko je organizator. jednoj od članica podoodbora kazali su da ne trebaju organizirati taj događaj, jer je bio dan Svih svetih, i da bi se time oskrnavilo sjećanje na branitelje", kazao je.

"Za vrijeme trajanja probe, još prije početka događaja, koji je trebao krenuti u 19 sati, organizatori su primijetili da se na parkiralištu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mlađih ljudi. Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali "Za dom spremni". Nekolicina njih je zatim upala u dvoranu i naredila da ne smiju organizirati događaj i da hitno napuste prostor ili će ih u protivnom oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo nasilja, da nitko nije fizički ugrožen. Jer stvar nije bila bezazlena", kazao je Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.