VIDEO Objavljenje snimke incidenta u Splitu, maskirani upali folklorašima: "Smeća srpska"

Na prvom se, pišu, čuje glas jednog od nasilnika koji "dobronamjerno" savjetuje da svi prisutni izađu i da nikome neće biti ništa, a na drugom se jasno vidi lice osobe koja izgovara "smeća srpska"

Portal Novosti objavio je dva videa  sinoćnjeg indicenta iz Splita. Na prvom se, pišu, čuje glas jednog od nasilnika koji "dobronamjerno" savjetuje da svi prisutni izađu i da nikome neće biti ništa, a na drugom se jasno vidi lice osobe koja izgovara "smeća srpska". Drugi video je YouTube u međuvremenu uklonio zbog, kako se navodi, kršenja pravila o govoru mržnje.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su tko je organizator"

Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete posvjedočio je Novostima da je masa bila prilično nabrijana, da su neki dizali desnicu u zrak i uzvikivali "Za dom spremni" i "Hrvatska, Hrvatska", iako je riječ o mahom mladim ljudima, po procjeni između od 17 do 20 godina.

"Bila su među njima i dvojica starijih, koji su evidentno upravljali s ostatkom bukača. Netko od tih vođa je komentirao da je riječ o osjetljivom mjesecu u kojem je i obilježavanje i komemoriranje oko Vukovara. I da im nije drago da se održava ovakva večer. Dogodilo se to sat vremena prije kulturnog događaja u kojem su trebali nastupiti ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta iz Split, kao i njegova dramska sekcija, naša mlada violinistica i folklorno udruženje "Veliko kolo" iz Novog Sada", kazao je Borković.

Jedan od prisutnih ispričao je za Novosti je da su okupljeni skandirali ustaški pozdrav i da je dio njih nosio maske na licu.

"Petorica su ušli u tu malu salu, tražili su tko je organizator. jednoj od članica podoodbora kazali su da ne trebaju organizirati taj događaj, jer je bio dan Svih svetih, i da bi se time oskrnavilo sjećanje na branitelje", kazao je.

"Za vrijeme trajanja probe, još prije početka događaja, koji je trebao krenuti u 19 sati, organizatori su primijetili da se na parkiralištu ispred dvorane Gradskog kotara okupilo preko stotinu mlađih ljudi. Dio njih bio je u maskirnim uniformama, a bilo je i onih u crnim odorama i kapama koji su skandirali "Za dom spremni". Nekolicina njih je zatim upala u dvoranu i naredila da ne smiju organizirati događaj i da hitno napuste prostor ili će ih u protivnom oni izbaciti. Važno je na kraju da nije bilo nasilja, da nitko nije fizički ugrožen. Jer stvar nije bila bezazlena", kazao je Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

