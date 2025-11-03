Splitska policija o nemilom incidentu: "Članovi su pronađeni na tri lokacije, pružena im je zaštita"

Dani srpske kulture trebali su započeti danas u Splitu u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Split, no planirani program nije održan nakon što je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape upala skupina mladića.

Prema riječima svjedoka, nešto poslije 18 sati u prostorije kotara ušlo je oko pedesetak mladića odjevenih u crne majice i kape. Među njima su, kažu svjedoci, bila i dvojica starijih muškaraca koji su izgledali kao vođe skupine. Mladići su okupljenima poručili da ondje ne mogu održati program, uz objašnjenje da se u studenome obilježava pad Vukovara te da „nema mjesta takvom programu“.

U trenutku incidenta u prostorijama su bili članovi Prosvjete i gosti iz Novog Sada – devetero učenika iz Kulturno-umjetničkog društva Veliko Kolo, koji su trebali nastupiti na manifestaciji.

Splitska policija potvrdila je da su oko 18.30 sati zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada ne osjećaju sigurno prilikom dolaska do kotara Blatine-Škrape zbog prisutnosti veće skupine mlađih osoba ispred zgrade. „Vozač skupine dojavio je da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a pronađeni su na tri lokacije i pružena im je zaštita“, navode iz policije.

Naknadno je utvrđeno da je dio skupine ušao u prostor kotara i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su oni i učinili. „Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavale javni red i mir. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba“, priopćila je policija.

Kako su dodali, u tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje radi identifikacije osoba koje su sudjelovale u incidentu.