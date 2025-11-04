Nakon sramotnog događaja u Splitu, Pupovac stigao u Marmontovu. Borković: "Vikali su 'za dom spremni' i 'ovo je Hrvatska'. Tužan sam, imam i ja dvoje djece."

Unatoč sinoćnjem incidentu u dvorani Gradskog kotara Blatine – Škrape, Dani srpske kulture u Splitu, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, nastavljaju se prema planu. Iz organizacije poručuju da ih napad huligana, koji su s uzvikom "za dom spremni" pokušali prekinuti folklorno-dramsku večer, neće spriječiti u održavanju kulturnog programa.

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana", stoji u priopćenju SKD-a Prosvjeta.

Izložba u Marmontovoj i pojačana policijska prisutnost

Današnji program uključuje otvorenje izložbe "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja će biti postavljena u jednoj od galerijskih prostorija u Marmontovoj ulici. Na otvorenju će, uz domaćine iz Splita, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, među njima i Nikola Vukobratović, predsjednik SKD-a Prosvjeta.

Zbog sinoćnjeg incidenta, policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manje skupine interventnih policajaca patroliraju Marmontovom ulicom i Rivom kako bi se osigurao miran tijek današnjih događanja. Iako je riječ o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi događaj trebao proteći u miru i biti "sve osim događaja visokog rizika".

"Trebali su nastupati umirovljenici i djeca"

O incidentu je za medije govorio Ilija Borković, dopredsjednik splitskog ogranka Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji je bio nazočan sinoćnjem napadu.

"Bio sam na jučerašnjem događaju. Dakle, po programu smo imali druženje po vrlo jednostavnom konceptu. Trebali su nastupati ljudi koji imaju prosjek starosti od negdje 70 godina, na kulturnom događaju, nakon toga je trebala nastupiti jedna mlada cura od 16 godina na violini. Nakon toga je bio plan da nastupi dramska sekcija u kojoj imamo članova i djece. Trebali smo održati jednu predstavu, pa su nakon toga trebali nastupiti mladi ljudi KUD-a iz Novog Sada, gimnazijalci i brucoši", kazao je Borković.

Prema njegovim riječima, u jednom trenutku je u prostor ušla skupina mladića odjevenih u crne trenirke s kapuljačama na glavi.

"Rekli su nam da tu neće biti nikakvog događaja te da oni to prekidaju i zabranjuju da se održi. Nakon vrlo kratkog vremena ljudi su iz dvorane otišli i napustili prostor. Vrlo brzo su ti mladi ljudi počeli aplaudirati, vikati 'za dom spremni' i 'ovo je Hrvatska', počeli su se veseliti. Valjda su to shvatili kao nekakvu pobjedu nakon što su prekinuli događaj na kojem nastupaju umirovljenici i djeca", izjavio je.

"Ja sam jako tužan i nesretan, i ja sam otac i imam dvoje odrasle djece. Ne mogu vjerovati s čime se bave tako mladi ljudi", dodao je Borković, istaknuvši da nije čuo da je itko bilo koga vrijeđao na nacionalnoj osnovi.

Nastavak programa unatoč provokacijama

Organizatori su poručili da će Dani srpske kulture biti nastavljeni u punom obimu te da incident neće zasjeniti kulturni sadržaj manifestacije koja je, kako ističu, "posvećena dijalogu i umjetnosti, a ne podjelama".