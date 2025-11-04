Ovo su, inače, klinci koji plešu folklor i smetaju maskiranim huliganima u Splitu

Neposredno prije incidenta u Splitu članovi udruženja Veliko kolo, učenici iz Novog Sada, proveli su neke lijepe trenutke u Splitu.

Na službenom profilu udruženja Veliko kolo objavljeno je nekoliko fotografija na kojima se vidi da učenici šetaju centrom Splita i radosno poziraju na turističkim atrakcijama.

Nekoliko sati nakon šetnje gradom, njihov nastup u Splitu je otkazan nakon što je grupa od 50 huligana upala u prostrorije GK Blatine-Škrape i prekinula manifestaciju.