'Tragedija iz 2017. kod Hvara ne smije se ponoviti': Prometni stručnjak upozorava na ključnu stvar u vožnji po snijegu koju dalmatinski vozači često zanemaruju

Hrvatsku je danas zahvatila nagla promjena vremena, a snijeg mjestimice pada sve do mora. U posljednjih sat vremena gust snijeg zabilježen je u Omišu, ima ga i na području Dupaca, a pada i u Pločama. U Omišu se već počeo stvarati i tanak snježni pokrivač.

Posebno je opasno stanje na brzoj cesti Solin-Klis, gdje padaju snijeg i ledena kiša. Zbog zimskih uvjeta jutros je uvedena zabrana prometa za dio vozila na državnoj cesti DC1, na dionici brza cesta Solin-Klis-Križice. Prema dostupnim informacijama, zabranjen je promet za motorna vozila bez propisane zimske opreme, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Unatoč upozorenjima, pojedini vozači na cestu su krenuli s ljetnim gumama. Tako je rano jutros došlo do prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis, kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita. Kako doznajemo, riječ je o lančanom sudaru, a na tom dijelu ceste očekuju se veće prometne gužve.

Stručnjak upozorava: 'Jedna pogreška može biti kobna'

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na kolniku te provjera opreme prije polaska na put. O tome koliko je vožnja s ljetnim gumama u zimskim uvjetima opasna, razgovarali smo s prometnim stručnjakom Željkom Marušićem.

Koliko i u Dalmaciji zimske gume mogu biti pitanje života i smrti, pokazala je i tragična nesreća iz 2017. godine, kada je 9.siječnja, kod Starog Grada na Hvaru smrtno je stradao hvarski vijećnik i ugostitelj Frane Žuvela, kada je noću automobilom opremljenim ljetnim gumama naletio na sklisku dionicu ceste.

„Dovoljna je samo jedna takva situacija u zimskim uvjetima da zimske gume u potpunosti opravdaju svoju važnost. To je, bez ikakve dvojbe, najvažnije ulaganje u sigurnost vožnje“, kazuje nam Marušić.

Imaju li zimske gume smisla u dalmatinskoj klimi s blagim zimama i rijetkim snijegom? Itekako imaju, a zašto je to tako, pojasnio nam je naš sugovornik.

„Zimske gume, zbog prilagođenog materijala i izvedbe gaznog sloja gume bolje prianjaju hladnom i skliskom kolniku od ljetnih. Bitno bolja svojstva imaju već pri temperaturama ispod 7 Celzijevih stupnjeva, pogotovo na vlažnom kolniku, a takve su situacije, noću i rano ujutro česte i na dalmatinskim cestama. U svim tim situacijama zimske gume bitno skraćuju zaustavni put i smanjuju rizik zanošenja, što je najčešći uzrok nesreća. A već u zaleđu i razdobljima pravog zimskog vremena zimske gume su presudno važne. Vožnja na ljetnim gumama je opasna, a ponekad i nefunkcionalna“, upozorava Marušić.

Najopasnija zabluda vozača

Dolaskom hladnijih dana i pogoršanjem vremenskih uvjeta na cestama, među dalmatinskim vozačima iz godine u godinu ponavlja se ista pogreška. Mnogi i dalje smatraju da zimske gume u ovom dijelu zemlje nisu potrebne, oslanjajući se na blagu klimu i rijedak snijeg. Prometni stručnjaci upozoravaju da je upravo takvo razmišljanje najveći rizik kada započne zima.

„Najveća je greška što se smatra da zimske gume nisu potrebne te podcjenjuju utjecaj hladnog i vlažnog kolnika, pogotovo što je na mnogim dionicama dalmatinskih cesta, zbog nekvalitetne strukture materijala, površinski sloj asfalta nedovoljno prionjiv te pri nižim temperaturama i vlažnosti sklizak. Zbog toga je vožnja zimi, sa zimskim gumama znatno sigurnija, a kad se godišnje kombiniraju s ljetnima, povećanje troška se smanjuje. No, već manja nesreća ili oštećenje automobila, zbog produžavanja zaustavnog puta i smanjene stabilnosti, pokazuje koliko su zimske gume važne. Usto, većina ponekad vozi i u zaleđu, odnosno sjevernijim dijelovima Hrvatske te je preporučljivo da se i u Dalmaciji zimi na automobile postavljaju zimske gume. Nažalost to još nije obveza, a bilo bi bolje da jest. Opasna je greška mišljenje da automobilima s pogonom 4x4 zimske gume zimi nisu potrebne. Itekako jesu, pogotovo što pogon 4x4 s ljetnim gumama zimi stvara pogrešan osjećaj sigurnosti...“, ističe prometni stručnjak.

Jesu li lanci dovoljni ili su zimske gume nužne za snježne ceste?

Zanimalo nas je jesu li lanci dovoljni ili su zimske gume nužne za putovanja na snijeg? Naš sugovornik kazuje kako lanci nikako nisu zamjena za odgovarajuće gume.

„Savjetujem da se koriste isključivo prave zimske gume, a to su one koje na boku, uz oznaku M+S, imaju simbol 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) - tri planinska vrha s pahuljicom. Lanci na kotačima, osim na posebnim snježnim dionicama, ne smiju se ni koristiti, a teško ih je, mnogima i neizvodivo, postaviti na kotače. Zbog toga savjetujem da se i u zimskim uvjetima koriste isključivo zimske gume, koje su dovoljne ako se snježne cestovne dionice pravodobno čiste. Za ekstremne situacije, odnosno odlaske na skijališta, preporučljivija opcija od lanaca su "čarape" za gume, ali, svakako uz zimske gume, ne ljetne“, govori nam Željko Marušić.

Mnogi vozači vjeruju da su gume sigurne za vožnju sve dok izgledaju očuvano i imaju dovoljno profila. No, kako tvrdi Marušić, to nije točno.

„Starenjem automobilska guma gubi mehanička i kemijska svojstva, jer se naknadnom polimerizacijom i degradacijom smanjuje elastičnost i prionjivost gazne plohe. Međutim, tehnologija izrade suvremenih guma tome je prilagođena pa se, po EU propisima, gume proizvedene do prije 5 godina smiju prodavati kao "nove", a vozači ih smiju koristiti do ukupno 10 godina starosti. Trenutak proizvodnje vidi se po ovalnoj oznaci na boku gume - DOT + 4 znamenke: prve dvije znače tjedan u godini, a druge dvije godinu proizvodnje. Ako su gume stare do 10 godina, a neoštećene i neistrošene (ravnomjerna i dovoljna dubina utora gaznog sloja), sigurne su za vožnju“, pojašnjava nam.

Mit o većoj potrošnji goriva

Jedan od čestih razloga zbog kojih vozači oklijevaju s ugradnjom zimskih guma jest strah od veće potrošnje goriva. Međutim, prometni stručnjak nam pojašnjava kako je riječ o zabludi koja se često prenaglašava.

„Zimske gume, zbog boljeg i intenzivnijeg prianjanja uz kolnik, doista stvaraju nešto veći otpor kotrljanja, što može povećati potrošnju goriva za otprilike dva do pet posto, ovisno o brzini i uvjetima vožnje“, objašnjava sugovornik Dalmacije Danas.

Dodaje kako je riječ o zanemarivom, odnosno potpuno prihvatljivom dodatnom trošku kada se u obzir uzme značajno veća razina sigurnosti i funkcionalnosti vozila u zimskim uvjetima.

Za kraj, prometni stručnjak upućuju jasnu poruku vozačima koji i dalje „računaju da snijega neće biti“ i podcjenjuju zimske uvjete na cestama.

„U zimskim uvjetima ne bi se trebalo voziti ako automobil nema zimske gume. U takvim situacijama svaka je alternativa bolja, sigurnija i dugoročno isplativija od vožnje na neodgovarajućoj opremi“, poručuje Marušić.

„Ako nema zimskih guma, ne krećite na put"

Posebnu preporuku upućuje dalmatinskim vozačima koji planiraju putovanja prema područjima sa snijegom.

„U razdobljima intenzivnih zimskih padalina, poput aktualnih, najbolje je odgoditi putovanje. Ako se ipak kreće na put, automobil mora biti tehnički ispravan i dobro održavan, s obavezno postavljenim zimskim gumama“, naglašava.

Dodaje kako prije polaska treba provjeriti i osnovne sigurnosne uvjete.

„Spremnik goriva i baterije mobilnih telefona trebaju biti napunjeni, a brzinu vožnje nužno je prilagoditi stanju na kolniku, uz poseban oprez i dovoljan razmak od vozila ispred. Uvijek je bolje voziti sporije i sigurno stići na odredište, nego riskirati jer brzina nikada ne vrijedi više od sigurnosti“, zaključuje Željko Marušić.