FOTO Ovako izgleda A1 od Dugopolja do Ploča

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je da su na autocesti A1 proglašeni zimski uvjeti na dionici Šestanovac – Zagvozd – Ravča. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine jer se stanje na cestama brzo mijenja.

Nova ciklona od ranog jutra ponovno utječe na vrijeme, a kako smo i ranije pisali, snijeg mjestimice pada sve do mora. U posljednjih sat vremena u Omišu je padao gust snijeg, a na pojedinim površinama počeo se stvarati i tanak snježni pokrivač.

Snijeg i u zaleđu

Osim Omiša, lagani snijeg pada na dijelu Vrgorca i vrgoračkog područja, a pahulje su zabilježene i u Pločama.

Zabrane i skliske ceste

Zbog zimskih uvjeta na DC1 (Solin – Klis – Križice) na snazi je zabrana prometa za vozila bez propisane zimske opreme te za teretna vozila s priključnim vozilom.

Prema stanju na cestama, snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a kolnici su u većem dijelu zemlje mokri i skliski, uz mogućnost poledice i mjestimične magle. Zimski su uvjeti i zabrane za kamione s prikolicama/tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na više dionica, uključujući DC1 Udbina – Gračac – Knin i Solin – Klis. Na terenu su ralice, a ponegdje se vozi usporeno zbog vozila zimske službe.

Vozačima se preporučuje da održavaju veći razmak, prilagode brzinu i ne kreću na put bez zimske opreme.

Izvanredni događaji

Prometna nesreća na DC1 Solin – Klis, kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita – vozi se otežano

Vozilo u kvaru na A7 između tunela Draga i Sveti Kuzam prema Križišću – ograničenje 60 km/h

Na kraju, donosimo vam kako izgledaju prizori na A1 u smjeru juga – od Dugopolja do Ploča...

