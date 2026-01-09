FOTOGALERIJA I VIDEO U Sinju pada snijeg!

Kako je i najavljeno, zimski uvjeti jutros su zahvatili velik dio Dalmacije, a snijeg pada i na sinjskom području — u Sinju te sinjskoj okolici. Uz snijeg, probleme stvara i ledena kiša, zbog čega su kolnici na mnogim dionicama mokri i skliski, uz mogućnost poledice.

Problemi su se rano jutros pojavili i u prometu na brzoj cesti Solin–Klis. Kod tunela Klis–Grlo, u smjeru Splita, došlo je do prometne nesreće zbog koje se vozi otežano. Kako doznajemo, riječ je o lančanom sudaru te se očekuju veće gužve i usporavanja.

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je kako snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, dok su zimski uvjeti prisutni na nizu prometnica diljem zemlje. Upozoravaju i na mjestimičnu maglu te poledicu, osobito na dionicama gdje se oborine lede na podlozi.

Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme. Među dionicama na koje se odnose ograničenja je i DC1 na pravcima Gračac–Knin i Solin–Klis. Na terenu su ekipe zimske službe, u tijeku je čišćenje i posipavanje, no na pojedinim dionicama vozi se usporeno i zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez: brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi uvjetima na cesti, održavati sigurnosni razmak te ne kretati na put bez propisne zimske opreme. Snijeg koji pada u Sinju i sinjskoj okolici dodatno potvrđuje da se zimska epizoda proširila i na unutrašnjost Dalmacije, gdje bi se tijekom dana mogli očekivati novi problemi u prometu.