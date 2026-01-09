Vozači, oprez! Snijeg i led mjestice do mora, sudar na zaleđenoj cesti Solin - Klis"

Kako je i najavljeno, snijeg jutros pada u velikom dijelu Dalmacije. Zbog snijega, ali i ledene kiše, stvaraju se problemi u prometu.

Rano jutros došlo je do prometne nesreće na na brzoj cesti Solin-Klis kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita. Vozi se otežano.

Kako doznajemo, radi se o lančanom sudaru i očekuju se veće gužve.

HAK javlja:

Snijeg pada mjestimice u Lici i Dalmaciji. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernog dijela Hrvatskog primorja, uključujući DC1 na dionicama Gračac-Knin i Solin-Klis. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.