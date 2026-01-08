Tko rano rani, pahuljice grabi: U petak rano ujutro snijeg će mjestimice padati uz obalu! Prijeći će u kišu, ali ne idite put Klisa bez zimskih guma

Nakon sunčanog i hladnog dana, aktualna večer donosi vrlo niske temperature zrak cijeloj zemlje. U 22:30 temperature u Dalmaciji su od 5°C na vanjskim otocima do čak -10°C u pojedinim kotlinama Dalmatinske zagore.

Slabog mraza ima mjestimice uz obalu, ali i u unutrašnjosti otoka.

Sunce koja se pokazalo u četvrtak bilo je tek prolazne naravi. Već u petak stižu nova ciklona i nove oborine.

Naoblačenje će početi već u prvim satima petka, a do jutra će na otocima i uz obalu početi oborine na granici kiše i snijega. Da, ovoga puta zaista snježnih pahulja može biti na otocima i uz obalu. Ipak, bitno je naglasiti da se radi o prolaznoj pojavi jer će jačanjem juga i levanta na moru doći do porasta temperature, a tamo i gdje bude snježnih pahulja postupno će prijeći u kišu, već tijekom jutra.

Ipak, u Dalmatinskoj zagori snijeg će padati dovoljno dugo da se mjestimice stvori snježni pokrivač. I tamo je tijekom dana izgledno okretanje snijega na kišu, ali prije toga mjestimice će zabijeliti.

Ovo je posebno bitno za vozače koji sutra na bi smjeli put Zagore ako nisu adekvatno opremljeni. Snijeg će prolazno vjerojatno padati i na brzoj cesti Solin - Klis koja je već 22. studenog pokazala sve svoje "čari" kada je padao snijeg.

Na moru će puhati levant i jugo, očekuju se jaki udari sredinom dana i popodne.

Dok će u rano jutro temperature u Dalmatinskoj zagori biti ispod nule, a uz obalu i na otocima tek malo iznad nule, danju će na moru i uz njega biti postupno toplije, a najtoplije će biti navečer s temperaturama od 4 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 15°C na vanjskim otocima.

Subota će biti promjenjiva, tek povremeno će biti kiše. Popodne ponovno može biti snijega do nižih predjela Dalmatinske zagore, ali se prema večeri sa zapada očekuje prestanak oborina, lokalno i djelomično kidanje naoblake. Okrenut će na buru koja popodne može imati jake udare. Jutro toplije nego u petak, danju slično kao u petak, većinom od 3 do 12°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena di pojačana bura i bit će hladno. Najviše dnevne temperature od 2 do 8°C. Navečer u Dalmatinskoj zagori umjeren mraz, a mraza će biti mjestimice i uz obalu.

Sunčano, ali vrlo hladno bit će u ponedjeljak.