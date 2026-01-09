Splitska policija objavila: "Zimski uvjeti na A1 u blizini Splita"

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je da su na autocesti A1 proglašeni zimski uvjeti na dionici Šestanovac – Zagvozd – Ravča. Vozače se poziva na dodatan oprez, prilagodbu brzine i obaveznu zimsku opremu, s obzirom na pogoršanje vremena koje je od ranog jutra donijela nova ciklona.

Nakon samo jednog dana stabilnijeg vremena, vremenske prilike ponovno su se naglo promijenile. Kako smo i ranije pisali, snijeg mjestimice pada sve do mora, a među lokacijama gdje je jutros zabilježen su Omiš i okolica.

U posljednjih sat vremena u Omišu je mjestimice padao gust snijeg, a na vozilima i uz rubove prometnica već se stvara tanak snježni pokrivač. Zimska atmosfera vidljiva je i uz samu obalu, gdje se pahulje spuštaju gotovo do razine mora.

Pahulje i u zaleđu: Vrgorac, vrgoračko područje i Ploče

Osim Omiša, lagani snijeg jutros pada i na dijelu Vrgorca i vrgoračkog područja, a pahulje su zabilježene i u Pločama. Time se potvrđuje prognozirani scenarij – oborina je zahvatila i obalni pojas i dio zaleđa, uz osjetno zahladnjenje i uvjete koji mogu brzo pogoršati stanje na cestama.

Promet pod zimskim režimom: Zabrane na DC1, kolnici skliski, moguća poledica

Zbog zimskih uvjeta na DC1, BC Solin – Klis – Križice, uvedena je zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Prema izvješćima o stanju na cestama, snijeg pada mjestimice u Lici i Dalmaciji, dok su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje i magla.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernom dijelu Hrvatskog primorja, uključujući DC1 na dionicama Udbina – Gračac – Knin i Solin – Klis. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Izvanredni prometni događaji

Prometna nesreća na DC1 Solin – Klis, kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita – vozi se otežano

Vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam, na kolniku u smjeru Križišća – vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h