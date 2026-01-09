Close Menu

Snijeg pada u brojnim dalmatinskim gradovima. Omiš, Vrgorac, Ploče... Evo kakva je sada situacija

Snijeg stigao na dalmatinsku obalu

Nakon samo jednog dana stabilnijeg vremena, nova ciklona od ranog jutra ponovno je donijela pravu zimsku sliku i na jug Hrvatske. Kako smo i ranije pisali, snijeg mjestimice pada sve do mora, a među lokacijama gdje je jutros zabilježen su Omiš i okolica.

U posljednjih sat vremena u Omišu je mjestimice padao gust snijeg, a na vozilima i uz rubove prometnica već se stvara tanak snježni pokrivač. Zimska atmosfera vidljiva je i uz samu obalu, gdje se snijeg spušta gotovo do razine mora.

Pahulje i u zaleđu: Vrgorac, Vrgoračko područje i Ploče

Osim Omiša, lagani snijeg jutros pada i na dijelu Vrgorca i vrgoračkog područja, a pahulje su zabilježene i u Pločama. Time se potvrđuje prognozirani scenarij – oborina je zahvatila i obalni pojas i dio zaleđa, uz osjetno zahladnjenje i uvjete koji mogu brzo pogoršati stanje na cestama.

Promet pod zimskim režimom: Zabrane na DC1, kolnici skliski, moguća poledica

Zbog zimskih uvjeta na DC1, BC Solin – Klis – Križice, uvedena je zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Prema izvješćima o stanju na cestama, snijeg pada mjestimice u Lici i Dalmaciji, dok su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje i magla.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernom dijelu Hrvatskog primorja, uključujući DC1 na dionicama Udbina – Gračac – Knin i Solin – Klis. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Izvanredni prometni događaji

  • Prometna nesreća na DC1 Solin – Klis, kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita – vozi se otežano
  • Vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam, na kolniku u smjeru Križišća – vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h

