Snijeg do obale! Omiš pod pahuljama, na cestama zimski kaos i zabrane

Nakon samo jednog dana stabilnijeg vremena, nova ciklona od ranog jutra ponovno diktira vremenske prilike na jugu zemlje. Kako smo i jučer najavili, snijeg mjestimice pada sve do mora, a u posljednjih sat vremena gust snijeg zabilježen je i u Omišu.

Pahulje su jutros padale i na širem području – snijega ima do Dupaca, a pada i u Pločama. U Omišu se pritom već počeo stvarati i tanak snježni pokrivač, što je vidljivo na automobilima, rubovima kolnika i zelenim površinama.

Prizori iz Omiša: Snijeg uz more i u gradu

Na fotografijama koje objavljujemo vidi se zimska atmosfera kakva se rijetko viđa uz samu obalu: u luci su brodice na mirnom moru, dok se u pozadini nad gradom uzdižu stijene, a snijeg “šara” krovove i okolne padine. U gradskim ulicama i parkiralištima vidljivo je tanko zasnježenje i poledica na površinama, a vjetrobranima automobila već se uhvatila ledena prevlaka.

Kakva je situacija upravo u Omišu – pogledajte ispod:

Oprez u prometu: Zabrane na DC1 i zimski uvjeti u više regija

Zbog zimskih uvjeta na DC1, BC Solin – Klis – Križice, na snazi je zabrana prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Kako se navodi u izvješćima o stanju na cestama, snijeg pada mjestimice u Lici i Dalmaciji, a kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica, a ponegdje i magla.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernom dijelu Hrvatskog primorja, uključujući DC1 na dionicama Udbina – Gračac – Knin i Solin – Klis. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Izvanredni prometni događaji

Prometna nesreća na DC1 Solin – Klis, kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita – vozi se otežano

Vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam, na kolniku u smjeru Križišća – vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h