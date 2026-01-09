VIDEO Snijeg zabijelio velik dio Dalmacije, pada i u jednom dijelu grada Splita!

Nakon samo dana stabilnog vremena, nova ciklona od ranog jutra djeluje na vrijeme. Kako smo i jučer najavili, snijeg mjestimice pada do mora. Tako je u posljednjem satu gust snijeg padao u Omišu, ima ga da Dupcima, pada u Pločama... U Omišu se stvara i tanak snježni pokrivač.

Drugdje uz obalu i na otocima pada kiša. Osobito je opasno stanje na brzoj cesti Solin - Klis gdje ima i ledene kiše i snijega.

Može se reći da snijeg pada na teritoriju Splita jer ga je bilo jutros i u Srinjinama.

Snijeg u Omišu. Foto: Antonio Bradarić

Gust snijeg pada u velikom dijelu Dalmatinske zagore. Tako su se zabijelili Zamosorje, Cetinski kraj...

Sve je ovo posljedica dolaska vlažnog zraka na još jako ohlađeno tlo. Na moru je zapuhalo jugo i levant što znači da će se temperatura zraka postupno dizati, no dok kiša posvuda ne prijeđe u kišu, osobito u nekim dijelovima Zagore može pasti konkretan snijeg.