VIDEO Snijeg zabijelio velik dio Dalmacije, pada i u jednom dijelu grada Splita!

Nakon samo dana stabilnog vremena, nova ciklona od ranog jutra djeluje na vrijeme. Kako smo i jučer najavili, snijeg mjestimice pada do mora. Tako je u posljednjem satu gust snijeg padao u Omišu, ima ga da Dupcima, pada u Pločama... U Omišu se stvara i tanak snježni pokrivač.
Vozači, oprez! Snijeg i led mjestice do mora, sudar na zaleđenoj cesti Solin - Klis"
Drugdje uz obalu i na otocima pada kiša. Osobito je opasno stanje na brzoj cesti Solin - Klis gdje ima i ledene kiše i snijega.
Može se reći da snijeg pada na teritoriju Splita jer ga je bilo jutros i u Srinjinama.
Snijeg u Omišu. Foto: Antonio Bradarić
Gust snijeg pada u velikom dijelu Dalmatinske zagore. Tako su se zabijelili Zamosorje, Cetinski kraj...
Sve je ovo posljedica dolaska vlažnog zraka na još jako ohlađeno tlo. Na moru je zapuhalo jugo i levant što znači da će se temperatura zraka postupno dizati, no dok kiša posvuda ne prijeđe u kišu, osobito u nekim dijelovima Zagore može pasti konkretan snijeg.
Tko rano rani, pahuljice grabi: U petak rano ujutro snijeg će mjestimice padati uz obalu! Prijeći će u kišu, ali ne idite put Klisa bez zimskih guma