Od Solina dalje ne može se bez zimske opreme!

Zbog zimskih uvjeta jutros je uvedena zabrana prometa za dio vozila na državnoj cesti DC1 na dionici brza cesta Solin – Klis – Križice.

Prema dostupnim informacijama, zabranjen je promet za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na kolniku te provjera opreme prije polaska na put.