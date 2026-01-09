Od Solina dalje ne može se bez zimske opreme!

Close Menu

Zbog zimskih uvjeta jutros je uvedena zabrana prometa za dio vozila na državnoj cesti DC1 na dionici brza cesta Solin – Klis – Križice.

Prema dostupnim informacijama, zabranjen je promet za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na kolniku te provjera opreme prije polaska na put.

