Zastrašujući slučaj s naše autoceste: U kakvom je stanju bio vozač koji je jurio u krivom smjeru?

U suprotnom smjeru na autocesti. Ultimativni, vrišteći užas koji vas mora zateći spremne na sve! Morate biti spremni da vas u toj metalnoj džungli ništa ne smije iznenaditi, a najmanje susret s čistim bezumljem. Vozite lijevom pretjecajnom trakom, pažnja je napeto razapeta između agresivnih farova u retrovizoru i nepregledne kolone vozila s vaše desne strane, a odjednom u vaš se vidokrug zabija prizor koji prkosi samoj logici postojanja, piše HAK Revija.

Ravno u vas, prema vama u vašoj traci brzinom koja ledi krv u žilama nailazi drugo vozilo! Vozilo u kontra smjeru! Prva ideja je da takvima treba doživotno zabraniti da priđu vozilu! Budući ta količina opasnosti koju su izazvali nesmotrenošću ništa drugo ne zaslužuje!

Trenutak koji mijenja sve

Postoji i druga strana priče. Ona iz kontra pozicije, iz kontra smjera! Možda ste upravo vi bili taj vozač onaj koji rijetko izlazi na autocestu, kojem je čvor petlje tek zbunjujući labirint asfalta dok vas suvozač nešto zapitkuje, a glava puca od dnevnih briga i umora. U magli dekoncentracije skrenuli ste u krivi smjer, u onaj kobni “kontra”, a noga je rutinski pritisnula papučicu gasa jer, zašto ne, na autocesti ste, tamo se vozi brže. Niste ni svjesni da ste u tom trenutku postali tempirana bomba, okrutni sudbonosni faktor koji u sekundi briše čitave obitelji. Kada se osvijestite, ako uopće dobijete tu priliku, suočit ćete se s pravnim sustavom koji za ovakvo bezumlje nema ni mrvu empatije. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) vas ne gleda kao zbunjenog vozača kojem je u trenu pala koncentracija već kao počinitelja najtežeg prekršaja za koji je propisana kazna od 1320 do 2650 eura ili 60 dana zatvora i 6 kaznenih bodova, a o zaštitnoj mjeri zabrani upravljanja motornim vozilom da se i ne govori. I ne, nije ta kazna rezervirana samo za kontra smjer na autocesti, već i brzu cestu i cestu namijenjenoj jedino za promet motornih vozila Zakon je jasan, točnije njegov članak 49.

Kada pogreška postaje pravna odgovornost

Čini vam se puno! Budite sretni ako završite s navedenom sankcijom iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Naime, vožnja u suprotnom smjeru može biti i početak žestokog pravnog horora, ne samo cestovnog! Ulazak u suprotni smjer na autocesti često izlazi iz domene prekršaja i ulazi u mračnu zonu Kaznenog zakona, kazneno djelo iz članka 226. – Obijesna vožnja. Namjera i brutalnost! Ako se utvrdi da ste vozili u zabranjenom smjeru s očitom obiješću, prijeti vam kazna zatvora do tri godine. E tu ste u debelom pravnom problemu! Sustav ovo tretira kao svjesno ugrožavanje života, gdje vaša “dekoncentracija” postaje nebitna pred činjenicom da ste autocestu pretvorili u ruski rulet. Gubitak svega! Osim zatvorske kazne, vaše ime u kaznenoj evidenciji i potencijalna odštetna odgovornost koja se mjeri u stotinama tisuća eura, uništit će vam život brže od sudara koji ste zamalo (ili niste) izbjegli, piše HAK Revija.

Kazneni zakon je nemilosrdan! Kaže: „Sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj trošenjem alkohola uz koncentraciju od najmanje 1,50 g/kg alkohola u krvi, ili droge ili psihoaktivnih lijekova, ili vozeći u zabranjenom smjeru, ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila, ili vozeći brzinom koja prelazi pedeset km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine“.

Financijske posljedice koje ne praštaju

Ali moguć je i vaš financijski slom. Većina ljudi misli da će njihovo osiguranje pokriti svu štetu koju naprave, ali kod obijesne vožnje osiguravatelji doslovno peru ruke od vas. Mislite da vas polica obveznog osiguranja štiti od financijske propasti? Razmislite ponovno. Onoga trenutka kada vaša vožnja u kontra smjeru na autocesti dobije sudski epilog obijesne vožnje, vaše osiguravajuće društvo postaje vaš financijski neprijatelj. Oni će oštećeniku isplatiti štetu, a onda će se s istim tim iznosom regresnim zahtjevom srušiti izravno na vašu imovinu, vašu ušteđevinu i vašu budućnost. Obijest se ne plaća samo zatvorom, ona se plaća svakim centom koji ste ikada zaradili.

Zakona o obveznim osiguranjima u prometu predviđa gubitak prava iz osiguranja zbog obijesne vožnje. Lijepo piše: „Osigurana osoba gubi prava iz osiguranja u ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu kako je to propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela za koje je donesena pravomoćna sudska presuda“. Društvo za osiguranje koje je u slučaju vaše sudske presude za obijesnu vožnju oštećenoj osobi isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu na naknadu cjelokupno isplaćenog iznosa štete, na kamatu i troškove. Što to znači? Znači da žrtva vaše obijesne vožnje neće ostati bez novca osiguranje će nju obeštetiti, ali će te novce potom pod svaku cijenu iščupati od vas, piše HAK Revija.

S kakvim se sve vozačima u suprotnom smjeru možete susresti na autocesti, zorno i zastrašujuće svjedoči presuda Općinskog suda u Vinkovcima, br. K-188/2023 od 11. siječnja 2024. godine. Kada shvatite što je sve bilo u tom vozaču, što je sve zgriješio, pa još “zglajzao” u suprotni smjer, dođe vam da dobro razmislite kada sljedeći put nakanite koristiti autocestu. Taj je vozač, pod okriljem noći 19. travnja 2023. godine, autocestom A3 upravljao vozilom, u alkoholiziranom stanju sa 1,44 g/kg alkohola u krvi i pod utjecajem konoplje, smole konoplje i ekstrakta ili tinkture konoplje u koncentraciji od 1,1 ng/mL tetrahidrokanabinola i njegovih metabolita: hidroksi-tetrahidrokanabinola od 0,5 ng/mL i tetrahidrokanabinol karboksilne kiseline u koncentraciji od 6 ng/mL

U tom kemijskom deliriju, on svjesno izvodi polukružno okretanje na autocesti i kreće u ubojiti pohod. Puna tri kilometra (3000 metara!) vozio je u zabranjenom smjeru sjevernom trakom. Zamislite taj šok: vozite po propisima, a ususret vam juri metalna masa, a u vozaču i alkohola i droga! Ljudi su, bježeći od sigurne smrti, u panici skretali na zaustavnu traku, spašavajući živu glavu u zadnji čas.

Kako reagirati – i kada pogriješite i kada naiđete?

Nakon što je posijao paniku, sumanuti pohod završio je udarcem u metalnu ogradu. No, ni tu nije stao, kao u nekom bizarnom snu, pobjegao je s mjesta nesreće i nastavio pješice pretrčavati trake autoceste dok ga konačno nije zaustavila policija. Presuda? Sud je ovo nedjelo, posve logično, podveo pod kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu (čl. 226. KZ/11). A kazna? Okrivljenik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, ali mu je izrečena uvjetna osuda s rokom kušnje od dvije godine. Dakle, za koktel alkohola i droge, vožnju u suprotnom smjeru tri kilometra, izazivanje općeg užasa, udaranje u ogradu i bijeg pješice preko autoceste – on neće vidjeti zatvora ako u dvije godine ne ponovi nedjelo. Je li to puno ili malo za ekstremne, smrtne posljedice koje su mogle proizaći iz takvog ponašanja? Prosudite sami.

Kada se nađete u onom nezamislivom trenutku – bilo kao netko tko užasnuto gleda u ubojita svjetla ili kao onaj tko je shvatio da je u smrtonosnoj zabludi – svaka sekunda je važna.

Savjeti su jasni panika je vaš najveći neprijatelj, a desna traka vaš jedini saveznik. Lako je reći, ali kako ne doživjeti. Ako kamikaza ide prema vama Odmah usporite na oko 40 km/h i držite se krajnjeg desnog ruba desne vozne trake. Nikada ne koristite lijevu traku jer se vozači u krivom smjeru instinktivno drže svoje “desne” strane, što je vaša pretjecajna traka. Zaustavna traka? Ona mora ostati slobodna za policiju i hitne službe, a u nekim slučajevima vozač u kontra smjeru može baš tamo pokušati potražiti spas. Računajte na to! Alarmirajte sustav, čim ste na sigurnom, nazovite 112 ili 192. Vaša dojava može spasiti živote.

Što ako ste Vi taj vozač u kontra smjeru? Ako shvatite da ste ušli u zabranjeni smjer, polukružno okretanje je najgora stvar koju možete učiniti. To je trenutak u kojem se poprečno postavljate na sve trake i jamčite sudar s onima koji jure 130 km/h. Zaboravite polukružno! Kazna za polukružno okretanje na autocesti iznosi oko 260 eura (uz kaznene bodove), ali to je najmanji problem. Pravi problem je što tim činom svjesno izazivate opasnost. Odmah stanite: Čim shvatite pogrešku, skrenite na najbliži zaustavni trak ili travnatu bankinu (lijeva strana iz vaše perspektive kontra-smjera). Napustite vozilo! Obucite reflektirajući prsluk, izađite iz auta i stanite iza zaštitne ograde. Tek tada zovite policiju ili pomoć na cesti. Samoprijavljivanje, to je najbolje što možete učiniti za sebe i druge!