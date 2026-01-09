Snijeg i sudari paralizirali prilaze Splitu: Kolona se lomi na Belinovači

Zbog zimskih uvjeta jutros je uvedena zabrana prometa za dio vozila na državnoj cesti DC1, na dionici brze ceste Solin – Klis – Križice.

Prema dostupnim informacijama, zabranjen je promet za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na kolniku te provjera opreme prije polaska na put.

Istovremeno se bilježe i prometni zastoji, a veća gužva je kod vijadukta Belinovača. U Dugopolju pada snijeg, a zabilježene su i prometne nesreće – dvije u smjeru Splita te jedna u smjeru Dugopolja.

Vozačima se preporučuje da, ako kreću na put, prate stanje na cestama i mogućnost dodatnih ograničenja, te da po potrebi odgode putovanje dok se uvjeti ne stabiliziraju.