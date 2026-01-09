Close Menu

Snijeg i sudari paralizirali prilaze Splitu: Kolona se lomi na Belinovači

Zimski kolaps iznad Splita

Zbog zimskih uvjeta jutros je uvedena zabrana prometa za dio vozila na državnoj cesti DC1, na dionici brze ceste Solin – Klis – Križice.

FOTOGALERIJA I VIDEO U Sinju pada snijeg!

Prema dostupnim informacijama, zabranjen je promet za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu, kao i za teretna vozila s priključnim vozilom.

Od Solina dalje ne može se bez zimske opreme!

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na kolniku te provjera opreme prije polaska na put.

Ovako izgleda mjesto kod Omiša: Zimski uvjeti na ključnim prometnicama, HAK upozorava na poledicu

Istovremeno se bilježe i prometni zastoji, a veća gužva je kod vijadukta Belinovača. U Dugopolju pada snijeg, a zabilježene su i prometne nesreće – dvije u smjeru Splita te jedna u smjeru Dugopolja.

VIDEO Snijeg zabijelio velik dio Dalmacije, pada i u jednom dijelu grada Splita!

Vozačima se preporučuje da, ako kreću na put, prate stanje na cestama i mogućnost dodatnih ograničenja, te da po potrebi odgode putovanje dok se uvjeti ne stabiliziraju.

