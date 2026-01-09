Ovako izgleda mjesto kod Omiša: Zimski uvjeti na ključnim prometnicama, HAK upozorava na poledicu

Nakon samo dana stabilnijeg vremena, nova ciklona od ranog jutra ponovno diktira vremenske prilike. Kako smo i jučer najavili, snijeg mjestimice pada sve do mora, a jutros se zabijelila i Dubrava, naselje u Splitsko-dalmatinskoj županiji u sklopu grada Omiša.

Prema dojavama s terena, u posljednjem satu gust snijeg padao je u Omišu, ima ga na Dupcima, a snijeg pada i u Pločama. U samom Omišu počinje se stvarati i tanji snježni pokrivač, dok drugdje uz obalu i na otocima prevladava kiša.

HAK: Snijeg pada u Lici i Dalmaciji, na cestama zimski uvjeti

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je kako snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a zimski uvjeti prisutni su na nizu prometnica diljem zemlje. Vozače upozoravaju i na mjestimičnu maglu te poledicu, osobito na dionicama gdje se oborine lede na podlozi.

Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama uvedena je i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme. Među dionicama na koje se odnose ograničenja je i DC1 na pravcima Gračac–Knin i Solin–Klis. Na terenu su ekipe zimske službe, u tijeku je čišćenje i posipavanje, no na pojedinim dionicama vozi se usporeno i zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Posebno oprezno: Brza cesta Solin – Klis

Osobito je opasno stanje na brzoj cesti Solin – Klis, gdje ima i leden(e) kiše i snijega. Zbog kombinacije oborine i ohlađenog tla, uvjeti se mogu brzo mijenjati, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez, veći razmak i prilagodba brzine.

Gust snijeg pada i u velikom dijelu Dalmatinske zagore. Zabijelili su se Zamosorje i Cetinski kraj, a može se reći da je snijeg jutros pao i na "teritoriju Splita" jer ga je bilo i u Srinjinama.

Zašto pada snijeg do mora?

Sve je ovo posljedica dolaska vlažnog zraka na još uvijek jako ohlađeno tlo. Na moru je zapuhalo jugo i levant, što znači da će se temperatura zraka postupno dizati, no dok oborine posvuda ne prijeđu u kišu, osobito u pojedinim dijelovima Zagore može pasti i konkretna količina snijega.