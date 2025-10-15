Rasturio je na FESB-u, a sada je uspješni developer. Božo Durdov: "Neki profesori uložili su veliku energiju za prenošenje znanja, nisu svi to prepoznali"

Božo Durdov je završio Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB) i danas je magistar inženjer računarstva. Studij mu je, kaže, bio iznimno zanimljiv – “jer da nije, vjerojatno bih odabrao drugo, zanimljivije područje”.
Profesori koji su inspirirali i motivirali
Imao je nekoliko najdražih kolegija, ali ne zato što su ga više zanimali, već zbog profesora koji su se iznimno posvetili predavanjima, iako od toga nisu imali nikakve izravne koristi.
“Uložili su znatnu količinu energije kako bi studentima što bolje prenijeli svoje znanje, makar za mali broj onih koji su to prepoznali – na čemu im zahvaljujem”, ističe Božo.
Rektorova nagrada i profesionalni put
“Sličan pristup trudim se primjenjivati i na vlastiti rad. Nagrade i priznanja nikada nisam smatrao krajnjim ciljem, isto vrijedi i za Rektorovu nagradu. One su za mene više povremene posljedice truda i rada prema pravim ciljevima. I bez nagrada i s nagradama, moj put se ne mijenja”, kaže Durdov.
Danas radi kao software developer u tvrtki koja razvija rješenja za investicijsko savjetovanje, praćenje i analizu portfelja, upravljanje portfeljem i financijsko planiranje.
Kao student je radio u jednoj tvrtki i banci, gdje je stekao dragocjena iskustva i poznanstva koja su mu pomogla u profesionalnom razvoju.
Rad, hobiji i pogled na budućnost
Kada ne radi, svoje slobodno vrijeme najčešće provodi s prijateljima, u šetnji ili na biciklu, a voli i ronjenje te hobističke projekte.
Vjeruje da se i danas može uspjeti u Hrvatskoj, ali to, kaže, “zahtijeva skromniju definiciju uspjeha ili veći trud na duži period u odnosu na prethodne generacije”. S druge strane, smatra da je “danas i dalje lakše nego što će biti u budućnosti”.
Obrazovanje za njega ne prestaje završetkom fakulteta – ono se nastavlja kroz cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja u neformalnom obliku.
“Za daljnjim formalnim obrazovanjem trenutno nemam potrebu, ali uvijek težim novim korisnim znanjima i iskustvima.”
Budućim studentima poručuje:
“Prilike se ne čekaju već stvaraju vlastitim trudom, inicijativom i idejama.”
Mladi znanstvenik iz Splita Antun Fagarazzi spaja ekonomiju, znanost i glazbu: "Nadam se da će mi fakultet pružiti priliku inače ću morati napustiti Split"
Splitska studentica pokrenula projekt besplatne dentalne skrbi ljudima koji nemaju jednostavan pristup stomatološkim uslugama: Upoznajte Doru
Vladimir je mladi vrhunski splitski liječnik čije je uspjehe teško nabrojati: "Domoljublje je prevagnulo, ostajem u svom gradu"
Kada je prvi put zaronila u more, znala je da je ono njena sudbina. Upoznajte Larisu, jednu od najboljih splitskih studentica
GENIJALAC S CETINE Čarli note pretvara u zlato - dalmatinski talent kojem plješće Europa. Kritizirao stanje gospodarstva: "U nas je torta od šlaga dok biskvita skoro pa nema"
Tko je mladi splitski student koji niže nagrade i priznanja? Evo priče o njemu
Najbolja među najboljima: Solinjanka Ema Pivac gradi karijeru u fizioterapiji ginekologije