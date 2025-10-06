Mladi znanstvenik iz Splita Antun Fagarazzi spaja ekonomiju, znanost i glazbu: "Nadam se da će mi fakultet pružiti priliku inače ću morati napustiti Split"

Antun Fagarazzi, sveučilišni je magistar ekonomije i mladi znanstvenik koji će se, osim po nagradama i odličnom prosjeku ocjena, pamtiti i po tome što su iz njegovog diplomskog rada nastala čak dva znanstvena članka.

Trenutno je doktorand u inozemstvu na međusveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, koji samostalno financira. Paralelno sa studijem završio je i Srednju glazbenu školu Josip Hatze, smjer solo pjevanje, u klasi profesorice Sanje Madunić, kao bariton.

Od ugostiteljstva i glazbe do znanstvenih radova

Da ga zanimaju baš financije shvatio je nakon što je završio srednju školu, nakon čega je upisao studij Poslovne ekonomije. Na drugoj je godini otkrio smjer Informatički menadžment, koji spaja poslovno znanje i informatiku, i upisao ga. Tijekom studija bio je demonstrator na dva kolegija na Katedri za menadžment i sudjelovao u različitim aktivnostima.

Uz akademske obveze sezonski je radio i u ugostiteljstvu. Bio je honorarni pjevač u zboru HNK-a u operi Cavalleria rusticana, te sudjelovao kao zborni pjevač u Misi Mediterana Tonča Huljića.

Profesori, uzori i zahvalnost Bogu

Priznaje kako mu je studiranje bilo zanimljivo. Najviše je uživao u Informatičkom menadžmentu, ali i u marketingu i financijama. Tijekom studija upoznao je mnogo izvrsnih profesora, posebno na Katedri za poslovnu informatiku. Njegov najveći akademski uzor je prof. emeritus dr. sc. Željko Garača, s kojim je najviše komunicirao. On je u njemu pobudio znanstveni interes i pridonio njegovom uspjehu.

– Već na početku drugog semestra prve godine diplomskog studija gotovo svaki dan razmišljao sam o doktorskom studiju. Kada su me u prvom semestru druge godine diplomskog studija prihvatili mentori u inozemstvu, osjećaj zadovoljstva bio je neopisiv. Bog je velik. Rektorovu nagradu posvećujem Bogu. Isus je put, istina i život. Svi trebaju biti svjesni Božje veličine, dobrote i ljubavi. Bez Boga život nema smisla. Hvala i mojoj majci koja je uvijek vjerovala u mene!

Od znanstvenog rada do planova za budućnost

Ono što iznimno voli je istraživanje. To mu pruža veliko zadovoljstvo. Od završetka diplomskog studija prije nešto više od godinu dana napisao je ukupno šest znanstvenih članaka, od kojih su tri već objavljena, a tri prihvaćena za objavu. Čak pet radova napisao je samostalno. Nada se postati asistent na Ekonomskom fakultetu u Splitu, jer je tu počeo svoje akademsko putovanje i tu želi nastaviti graditi svoj život.

– Nadam se da će mi Ekonomski fakultet u Splitu pružiti takvu priliku i opravdati moja očekivanja. U protivnom, nažalost, i ja ću morati napustiti Split. Vjerujem da je moguće uspjeti u Hrvatskoj, ali ponajprije u Zagrebu jer je glavni grad i nudi znatno više poslova i mogućnosti napredovanja. Split, iako drugi najveći grad u Hrvatskoj, ipak zaostaje po tom pitanju. Vrlo je teško pronaći posao bez iskustva, osobito u Splitu. Put do uspjeha je težak, a bojim se da će se trend odlaska mladih iz Hrvatske nastaviti.

U budućnosti želi volontirati, ali i politički djelovati. Ravnotežu između učenja i druženja održava šetnjama uz more, uživanjem na suncu i druženjem. U slobodno vrijeme rekreativno igra tenis.

Poruka budućim studentima

Budućim studentima poručuje da je najvažnije imati viziju i misiju.

– Radite i učite zbog sebe, a ne da biste impresionirali druge. Učenje s razumijevanjem ima veliku vrijednost. Ako se ukaže prilika, preporučujem da tijekom studija radite u struci, naravno, ako vam akademske obveze to dopuštaju. Velik broj poslodavaca cijeni i preferira iskustvo. Uživajte u studentskim danima jer oni brzo prođu. Nastojte upoznati što više kolega i kolegica jer je umrežavanje od iznimne važnosti.