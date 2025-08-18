Najbolja među najboljima: Solinjanka Ema Pivac gradi karijeru u fizioterapiji ginekologije

Za nju bi se doista moglo reći da je najbolja među najboljima jer njen prosjek, kroz cijelo svoje školovanje, od osnovne škole do Prve gimnazije i sada diplomskog studija na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija nije bio manji od 5, a više od 10 godina iznosi 5,0.

Buduća magistra fizioterapije, Solinjanka Ema Pivac je na trećoj godini diplomskog studija i trenutno je na stažu u makarskoj Biokovci, te radi u jednoj privatnoj klinici u Splitu. Dvije godine zaredom je dobila nagradu fakulteta za najbolji prosjek na godini, a uz to Pročelnikovu nagradu, kao i Rektorovu za izvrsnost. Nagrade su joj potvrda za njen rad, a posebno joj je drago što se to cijeni i što studenti mogu dobiti priznanje za trud koji su uložili.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

- Cijeli život sam znala da u budućnosti želim biti neke zdravstvene struke i da trebam pomagati ljudima. Na početku sam bila uvjerena da ću studirati medicinu, ali kako je došla korona preko noći sam odlučila da ipak želim studirati fizioterapiju jer je to spoj svega što me zanima s obzirom da sam cijeli svoj život u sportu. I danas sam fizički aktivna. To je bio normalan slijed za moj odabir. Radi se o pomaganju ljudima uz znanje i empatiju, a uz sve to imam i dovoljno slobodnog vremena.

Ginekologija i ženska snaga – poziv srca

Zanimljivo je kako je Emu od početka studiranja privlačila fizioterapija u ginekologiji kojom se trenutno najviše bavi. Radi sa ženama nakon poroda pogotovo s onima koje su rodile carskim rezom, a uz to i sa djecom koja imaju različite zdravstvene probleme.

- Oduvijek me privlačilo pomaganje ženama. Tu se najbolje osjećam i to kad radim ne smatram poslom već guštom jer u tome uživam. Danas žene imaju dosta obaveza i previše toga što bi "morale", te istovremeno sebe često stavljaju na zadnje mjesto. Zato sam se željela tome malo više posvetiti i da se to osvijesti, da ima pomoći za neke probleme o kojima se ne priča i da ne budu više stigmatizirane.

Znanje kao alat, empatija kao oružje

Na pitanje razmišlja li o doktoratu spremno otkriva kako on u fizioterapiji trenutno nije toliko cijenjen, ali smatra da se može nekako spojiti znanost i pisanje znanstvenih radova sa radom u struci. Njen je glavni cilj biti u struci i raditi jer se tu osjeća najbolje, no uz to bi željela dalje prenositi znanje pišući znanstvene radove ili sudjelovanjem na fakultetu. Svakako joj to trenutno nije primarni cilj.

Kroz život joj se bilo teško nositi s činjenicom da je top učenica i studentica s obzirom da je perfekcionist, a to nosi svoje teškoće dok se ne ispune vlastita očekivanja. Ljudi oko nje se često iznenade kada doznaju da joj kroz više od desetljeća školovanja nikada nije bila zaključena ocjena manja od 5. Jednostavno je ne doživljavaju takvom jer je poprilično društvena, te je uz školu i fakultet uvijek imala i dosta drugih aktivnosti. Zbog svega su na nju ponosni.

Kaže da joj ponekad dan ima malo sati, ali unatoč tome uspije sve obaviti jer tijekom tjedna pronađe vremena za sve svoje obveze i druženja. Za svaki dan ima poseban plan i odluku što učiti, obaviti i s kim će se vidjeti. Tijekom djetinjstva svoje je slobodno vrijeme provodila u bazenu trenirajući plivanje, nastavila je s odbojkom i rekreativno s plesom.

Aktivna, angažirana i svoja – baš kako treba

U slobodno vrijeme čita knjige ili se druži sa prijateljima uglavnom planinareći ili trčeći po Marjanu. Nađe se vremena i za kavu. Voli upoznavati nove kulture zbog čega sa svojim prijateljima putuje svake sezone kada posjeti neka od europskih odredišta. Osim u privatnom aranžmanu dobila je poziv i za Erasmus u Španjolskoj.

Nekoliko ljudi iz njene okoline je zbog financijske situacije iselilo iz Hrvatske. Ona o tome trenutno ne razmišlja, no kaže da se osim loše financijske situacije mlade nekim mjerama ni ne potiče na ostanak. Ne osjećaju se sigurno osnovati obitelj koju neće moći uzdržavati i zato napuštaju domovinu.

- Svi su otišli u potrazi za boljim životom. Mlade ljude najviše muči stambeno pitanje, pa bi im bilo dobro osigurati kreditnu sposobnost kako bi se mogli upustiti u kredit za svoju prvu nekretninu. Unatoč svemu i dalje mislim kako se isplati ulagati u znanje za onoga tko ima ambicije.