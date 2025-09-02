GENIJALAC S CETINE Čarli note pretvara u zlato - dalmatinski talent kojem plješće Europa. Kritizirao stanje gospodarstva: "U nas je torta od šlaga dok biskvita skoro pa nema"

Kad njegovi vršnjaci usred ljeta potraže osvježenje na Bačvicama ili Žnjanu, Šimun-Čarli Botica obično je na rijeci Cetini. Ovaj mladi kompozitor, iako vezan za Split i Marjan, tipičan je Otočanin kraj Sinja. Tek kad malo padne pritisak turista na gradske plaže, vraća se moru i plivanju.

Od gitare do kompozicije: put mladog umjetnika

Prve je glazbene korake napravio s gitarom, no ubrzo ga je privukao klavir, a vrlo rano i sama želja za stvaranjem. Umjesto da ostane instrumentalist, odlučio je upisati Kompoziciju na splitskoj Umjetničkoj akademiji, gdje danas radi kao asistent na Odsjeku za teoriju i kompoziciju. Završio je osnovnu i srednju glazbenu školu (gitara), a potom i dva studija na Akademiji – Glazbenu pedagogiju i Kompoziciju.

Nagrade kao vjetar u leđa

Čarli je trostruki dobitnik rektorove nagrade – 2022. za izvrsnost, 2023. za posebna postignuća, a 2024. za umjetnički rad. Uz to, ponosni je vlasnik i dviju dekanovih nagrada. Posebno ga motivira što ga, kako kaže, struka prepoznaje i daje mu “vjetar u leđa”. Njegove skladbe osvajaju nagrade i na međunarodnim natjecanjima: s djelima Es Verdad i Salvum me osvojio je prva mjesta na festivalu Cro Patria. Izvodili su ga i izvan Hrvatske, a Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem mo. Dawida Runtza izvela je njegovu Passacagliu u Lisinskom – trenutak koji opisuje kao poseban osjećaj.

Inspiracija iz ljudskih stanja i vremena u kojem živimo

Prve skladbe počeo je pisati već s deset godina, a do danas je stvorio oko stotinu kompozicija. Inspiraciju pronalazi u ljudskim stanjima i vremenu u kojem živimo, pri čemu se u njegovim djelima provlači suptilna kritika društva, skrivena u notama umjesto u izravnim riječima. Splitsku Umjetničku akademiju preporučio bi svim mladima, jer, kako kaže, njezina mala zajednica pruža veliku prednost – individualan pristup profesora i “personalizirano studiranje”.

Mladi, stanovi i budućnost Hrvatske

No, Čarli ne bježi ni od teških tema. Upozorava na kaotično stanje sa stambenim pitanjem za mlade: “Ispada da bi trebali 30 godina odvajati cijelu plaću za nekakav minimalni stan. Zbog toga mladi odlaze.” Rješenje vidi u garanciji radnog mjesta nakon diplome i povlasticama pri kupnji prve nekretnine. Kritizira i stanje gospodarstva: “U nas je torta od šlaga dok biskvita skoro pa nema – turizam je postao osnovica, a primarni i sekundarni sektor bi trebali biti temelj stabilne države.”

Unatoč svemu, mladi kompozitor ne planira odlazak. Želi ostati u Splitu i svojim radom doprinositi zajednici. “Split ima puno potencijala i uz žar mlađih ljudi može se napraviti puno kvalitetnih stvari. Tu mi odgovara život, sporiji tempo nego bilo gdje drugo”, zaključuje Botica.