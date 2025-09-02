Close Menu

GENIJALAC S CETINE Čarli note pretvara u zlato - dalmatinski talent kojem plješće Europa. Kritizirao stanje gospodarstva: "U nas je torta od šlaga dok biskvita skoro pa nema"

“Ispada da bi trebali 30 godina odvajati cijelu plaću za nekakav minimalni stan. Zbog toga mladi odlaze", kaže nam Čarli koji ipak planira ostati i živjeti u Splitu

Kad njegovi vršnjaci usred ljeta potraže osvježenje na Bačvicama ili Žnjanu, Šimun-Čarli Botica obično je na rijeci Cetini. Ovaj mladi kompozitor, iako vezan za Split i Marjan, tipičan je Otočanin kraj Sinja. Tek kad malo padne pritisak turista na gradske plaže, vraća se moru i plivanju.

Šimun-Čarli Botica trijumfirao na Natječaju za novu skladbu Zagrebačkog glazbenog proljeća, čeka ga praizvedba u Lisinskom!

Od gitare do kompozicije: put mladog umjetnika

Prve je glazbene korake napravio s gitarom, no ubrzo ga je privukao klavir, a vrlo rano i sama želja za stvaranjem. Umjesto da ostane instrumentalist, odlučio je upisati Kompoziciju na splitskoj Umjetničkoj akademiji, gdje danas radi kao asistent na Odsjeku za teoriju i kompoziciju. Završio je osnovnu i srednju glazbenu školu (gitara), a potom i dva studija na Akademiji – Glazbenu pedagogiju i Kompoziciju.

Nagrade kao vjetar u leđa

Čarli je trostruki dobitnik rektorove nagrade – 2022. za izvrsnost, 2023. za posebna postignuća, a 2024. za umjetnički rad. Uz to, ponosni je vlasnik i dviju dekanovih nagrada. Posebno ga motivira što ga, kako kaže, struka prepoznaje i daje mu “vjetar u leđa”. Njegove skladbe osvajaju nagrade i na međunarodnim natjecanjima: s djelima Es Verdad i Salvum me osvojio je prva mjesta na festivalu Cro Patria. Izvodili su ga i izvan Hrvatske, a Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem mo. Dawida Runtza izvela je njegovu Passacagliu u Lisinskom – trenutak koji opisuje kao poseban osjećaj.

Inspiracija iz ljudskih stanja i vremena u kojem živimo

Prve skladbe počeo je pisati već s deset godina, a do danas je stvorio oko stotinu kompozicija. Inspiraciju pronalazi u ljudskim stanjima i vremenu u kojem živimo, pri čemu se u njegovim djelima provlači suptilna kritika društva, skrivena u notama umjesto u izravnim riječima. Splitsku Umjetničku akademiju preporučio bi svim mladima, jer, kako kaže, njezina mala zajednica pruža veliku prednost – individualan pristup profesora i “personalizirano studiranje”.

Mladi, stanovi i budućnost Hrvatske

No, Čarli ne bježi ni od teških tema. Upozorava na kaotično stanje sa stambenim pitanjem za mlade: “Ispada da bi trebali 30 godina odvajati cijelu plaću za nekakav minimalni stan. Zbog toga mladi odlaze.” Rješenje vidi u garanciji radnog mjesta nakon diplome i povlasticama pri kupnji prve nekretnine. Kritizira i stanje gospodarstva: “U nas je torta od šlaga dok biskvita skoro pa nema – turizam je postao osnovica, a primarni i sekundarni sektor bi trebali biti temelj stabilne države.”

Unatoč svemu, mladi kompozitor ne planira odlazak. Želi ostati u Splitu i svojim radom doprinositi zajednici. “Split ima puno potencijala i uz žar mlađih ljudi može se napraviti puno kvalitetnih stvari. Tu mi odgovara život, sporiji tempo nego bilo gdje drugo”, zaključuje Botica.

