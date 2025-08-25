Tko je mladi splitski student koji niže nagrade i priznanja? Evo priče o njemu

Vrgorčanin Jerko Šarić student je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a kao predsjednik vrlo je aktivan u Studentskom zboru Sveučilišta gdje se, zajedno sa svojim kolegama, zalaže za što bolji standard studenata.

Zahvaljujući njima splitski studenti jedini u Hrvatskoj imaju subvenciju od 100 eura za privatni smještaj, te uz to i 265 eura za odlazak i povratak sa Erasmusa što je jedinstvena mjera na razini EU. Tu se nisu zaustavili već su nedavno donijeli i Pravilnik o jednokratnoj pomoći studentima u teškim situacijama životnim sutuacijama.

Da imaju i poduzetničkog duha zorno je pokazala njihova organizacija Adventa na Kampusu koji je, osim velike posjećenosti, tijekom tri posljednje godine dobio oznaku jednog od najkvalitetnijih u gradu. U prošloj mu je akademskoj godini zbog podizanja kvalitete standarda studenata kao predsjedniku Studentskog zbora uručena Rektorova nagrada za posebna postignuća, nagrada Grada Vrgorca za najstudenta u 2024.godini i zahvalnica Pravnog fakulteta za osobiti doprinos poticanju suradnje u svrhu podizanja kvalitete studentskog standarda.

Priča nam kako mu je motivacija za taj fakultet bila rad sa ljudima i svakodnevni izazovi koji s tim dolaze. Nakon diplome ima namjeru raditi u odvjetništvu, a najviše interesa pokazuje za Građansko i Trgovačko pravo. Dvije je godine bio demonstrator na katedri za Građansko pravo, Kolegiji građansko pravo 1, kod profesorice Blanke Mateše koje je zavolio.

Uvjerava da je Pravo odličan fakultet jer profesori rade se studentima, a i podignuta je razina studiranja. Studenti praksu odrađuju na sudovima, prisustvuju saslušanjima, te se tako direktno na terenu mogu uvjeriti i naučiti kako će u svakodnevnom radu izgledati njihovo buduće zanimanje.

- Oni koji završe Pravo imaju dobru perspektivu i mogu vrlo lako pronaći posao, te se baviti s onim što žele pogotovo posljednjih godina tijekom kojih je povećana potražnja za rad na sudu, ali i u odvjetničkim uredima. Ovaj fakultet sam želio studirati kroz cijelu srednju školu jer on u konačnici donosi dobar posao koji je izazovan, a ne monoton. Sa diplomom Pravnog fakulteta ljudi imaju puno više izbora za ono što će raditi nego možda u nekim drugim zanimanjima.

Jerko sebe u budućnosti vidi u Splitu i u Hrvatskoj. Želi tu ostati jer, kako kaže, u Hrvatskoj je posljednjih godina rastao standard. Iako istina, ovisno o branši u kojoj netko radi nije jednako ostati živjeti na našem području, no budućnost je svjetlija nego što je bila prije desetak godina, uvjeren je.

Buduće studente poziva da upišu Integrirani studiji prava ili Upravni studij koji donose širok spektar poslova zahvaljujući kojima se mogu pronaći u svim segmentima društva bilo da se radi o privatnom ili javnom sektoru. Za one koji još nisu donijeli odluku što upisati poručuje kako je Pravni fakultet dobro rješenje jer se kroz studij mogu pronaći u onome u čemu se žele kasnije izraziti.

Misli kako bi u budućnosti, a pogotovo na sveučilištima uz more, trebalo poraditi na ostanku mladih u tim gradovima. Da se zajedničkim snagama mladima stvori budućnost u Hrvatskoj jer kući je uvijek najbolje.

- Osobno podržavam zakone koji su doneseni u posljednje vrijeme kako bi se ograničio broj apartmana u stambenim zgradama jer će to donijeti određenu stabilizaciju tržišta. I pružiti mladima mogućnost da bez problema iznajme stan bez da ih se tijekom ljetne sezone tjera van. Država bi time, ali i izgradnjom stanova za mlade zasigurno potaknula ostanak u Hrvatskoj. Mladi ljudi koji se u Hrvatskoj ne bave turizmom nažalost ovdje nemaju laku budućnost, a činjenica je da im je uz posao primarno i stanovanje tako da mislim kako je to ključno.

U slobodno vrijeme planinari. Među brojnim planinama osvojio je i Triglav, a dugo se bavio i futsalom gdje i sad volontira u malonogometnom klubu Universitas. Obožava putovanja i kaže da je do sada proputovao cijelu Europu. Još mu je želja posjetiti SAD i osjetiti njihov način života, odnosno koja je razlika između našeg i njihovog života. Vjeruje da će se u budućnosti "otisnuti preko bare".