Tea je uzdanica splitskog novinarstva: Dobitnica Rektorove nagrade za izvrsnost govori pet jezika, u slobodno vrijeme slika, fotografira i putuje

Tea Marušić prva je generacija studenata prije tri godine otvorenog studija Komunikacija i mediji, za koji kaže da je zanimljivo osmišljen i moderno koncipiran jer na predavanjima raspravljaju i pišu o aktualnim temama u Hrvatskoj i svijetu, uče kritički promatrati medije i njihov utjecaj na društvo te imaju mogućnost ići na različite konferencije i projekte diljem Hrvatske i šire.

S obzirom na to da je još kao dijete voljela čitati knjige i pratiti medije, bilo je očekivano da će se odlučiti upravo za taj studij. Velika joj je strast učiti gradivo i, kako kaže, kad se priprema za ispit uopće nema osjećaj da uči jer voli ono što studira.

Strast prema istraživačkom novinarstvu i diplomaciji

– Zanima me istraživačko novinarstvo, ali i diplomacija, konkretno europska diplomacija ili diplomacija UN-a. Možda bih otišla studirati međunarodne odnose i diplomaciju izvan Hrvatske. Smatram da slobodni mediji i kvalitetno istraživačko novinarstvo imaju funkciju javnog dobra i ključni su preduvjet dobrih demokracija. U Hrvatskoj tu funkciju zadovoljava jako malo medija. Mediji se danas bave tabloidnim temama umjesto onima od javnog interesa. Volim slušati ljudske priče pa bih, kad bih imala priliku, voljela istraživati i ispravljati pogreške sustava i nepravde u društvu. Unatoč svemu, istraživačko novinarstvo se cijeni i ima smisla. Pogledajte samo koliko su nepravdi ispravili istraživački novinari – kaže Tea.

Ponosna je vlasnica Rektorove nagrade za izvrsnost, a najviši prosjek tijekom dosadašnjeg studiranja iznosio joj je 4,8. Omiljeni predmet joj je bila Interkulturalna komunikacija na prvoj godini, iz kojeg je izabrala i temu završnog rada – Interkulturalna komunikacija i diplomacija, teorija i praksa.

Projekti, priznanja i međunarodna suradnja

Do sada je kroz praksu za TV Student radila reportažu o Varošu koja je prikazana na HRT 4, a Jutarnji list kasnije je objavio članak o njezinu radu. Ideju za reportažu dobila je budući da živi u Varošu, gdje svakodnevno primjećuje problem pretjerane apartmanizacije i nestanka stanovnika.

Često je se može vidjeti u splitskom teatru gdje radi kao hostesa, a poznata je i kao ljubiteljica klasične glazbe, koncerata i opera. Posebno se istaknula u Vrsaru, gdje je s kolegama iz osam zemalja napisala publikaciju Disinformation action, namijenjenu mladima kao alat za edukaciju o medijskoj pismenosti i borbi protiv dezinformacija. Projekt je vodio CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Članica je YATA Croatia, Youth Atlantic Treaty Association of Croatia, čiji je cilj promatrati aktivnosti i politike NATO-a te educirati i informirati javnost, posebno mlade stručnjake i studente.

Jezici, umjetnost i putovanja

U slobodno vrijeme uči strane jezike. Učila je njemački, talijanski i ruski, engleski govori odlično, a francuski usavršava.



– Odmalena me zanimao francuski, ali spletom okolnosti bio je posljednji jezik koji sam počela učiti. Znatno je zahtjevniji od ostalih jezika, no toliko ga volim da nikad nisam ni pomislila na odustajanje. Sve je počelo uz francuske šansone, a uz glazbu obožavam i francusku te belgijsku kinematografiju. Privlače me i slavenski jezici poput češkog jer volim češke filmove i glazbu – priča Tea.

Slika na platnu bez unaprijed zadanih motiva, inspiraciju pronalazi u svemu što vidi oko sebe. U obitelji ima puno slikara, a sama već ima desetak slika na platnu i još više na papiru, u rasponu od impresionizma do realizma. Nedavno je imala skupnu izložbu fotografija s kolegama iz Foto kluba Split, a u budućnosti bi voljela napraviti i samostalnu izložbu slika.

Mnogo putuje s obitelji. Nedavno je bila u Italiji i Grčkoj te smatra da su cijene hrane u Hrvatskoj izuzetno visoke u odnosu na plaće. Primjećuje da su centri Venecije i Atene osjetno jeftiniji od centra Splita. Uz Italiju i Grčku obišla je Češku, Slovačku, Austriju, Sloveniju, Njemačku i Nizozemsku, a uskoro planira putovati i u Egipat te na Cipar.