Vita je nagrađena studentica na Glazbenoj teoriji Umjetničke akademije: "Kad se nakon koncerta spuštam se niz Klis, obuzmu me suze radosnice kada vidim moj Split"

Kada vam majka predaje solo pjevanje onda zasigurno barem jedno dijete pod utjecajem tog roditelja odabire svoje buduće zanimanje. Tako je i s našom sugovornicom, Vitom Vrekalo koja već treću godinu studira Glazbenu teoriju na Umjetničkoj akademiji.

Uz to pohađa i prvi razred srednje Glazbene škole na smjeru solo pjevanje. U glazbi je od svoje 8. godine, u Josipa Hatzea je završila osnovnu školu smjer klavir, te potom upisala teorijski smjer u srednjoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Svašta me u životu zanima i da mogu završila bi sto fakulteta, no uvijek sam smatrala da bez svega mogu, ali bez glazbe ne. Morala sam se vratiti svojim počecima i onom djetetu u sebi. Moja majka predaje solo pjevanje i kod nje sam u klasi tako da nisam mogla daleko pobjeći. Ona me usmjerila u osnovnu školu, no dalje je isključivo bio sve moj odabir.

Vita je jedna od šest studenata koliko ih se godišnje ukupno prima na Glazbenoj teoriji Umjetničke akademije. Uspjeh prolaska zahvaljuje svojim profesorima u srednjoj školi koji su ih, kaže, izvrsno pripremili. Osim klavira učila je dvije godine svirati i orgulje, no klavir je sam po sebi dosta zahtjevan, priznaje i dodaje da voli zborsko pjevanje u kojem se vrlo često osjeća zajednička harmonija.

Glazba kao lijek i pravi put u život

Uz klasičnu glazbu voli i ostalu od domaće do strane, pop, rock, klape, duhovnu i sevdah. Doslovno sve. Na Međunarodnom natjecanju Stojan Stojanov Gančev, koje se održalo u svibnju, bila je laureat u svojoj kategoriji, a na završnom koncertu je pjevala i u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Prvu godinu studija je zaključila s prosjekom 5,0 kada je prvi put čula za Rektorovu nagradu. Shvatila je da ispunjava sve uvjete. Prijavila se i dobila je što joj je bio određeni "vjetar u leđa" za daljnje studiranje. U početku je prema nagradi imala strahopoštovanje, a danas drži da je to prilika i poticaj za dalje. Uvjerava da je nije nemoguće dobiti, a za glazbu kaže kako je za nju lijek i pravi put u životu.

Želja joj je posjetiti Tursku i Maroko s obzirom da općenito voli orijentalno i egzotično. Do sada je glazbeni put vodio uvijek sjeverno gdje je odlazila na natjecanja i koncerte, od Poljske i Njemačke do Italije. Odlično govori engleski, kratko je učila njemački i španjolski, a sada traži gdje može naučiti turski jezik.

- Obožavam snimati i fotografirati. Čak sam lani preko ljeta snimala promovidea za jedan objekt. Volim snimati vlogove. Sve to radim svojim mobitelom. Sjećam se da sam plaću od prvog posla koji sam radila cijelu uložila na iPhone zbog kvalitete kamere, a isplatio se već sljedeće ljeto jer sam s njim snimala vlogove i tako zarađivala.

Duže izbivanje van Domovine joj nije opcija

Trenutno radi kao hostesa u Hrvatskom domu. Voli rad s djecom, ali i na sebi, ne zna još gdje se vidi u budućnosti, ovisi gdje je put "odnese". Od nikoga ništa ne očekuje, svjesna je da se za svoju poziciju u društvu mora sama izboriti. Ukoliko joj se ponudi dobar posao van zemlje rado bi ga prihvatila uz uvjet da ga radi na kraći period. Duže izbivanje van Domovine joj nije opcija. Život u Splitu joj znači sve.

- Uvijek kada se vraćamo s nekih koncerata van grada i spuštamo se niz Klis odmah me obuzmu suze radosnice kada vidim moj Split. Doista je najljepši grad, imamo poseban mentalitet, otvorenost, toplinu, ali i pozitivnu ludost. Takvu srčanost kao u Splitu rijetko se može drugdje doživjeti.