Ana iz Splita ima prosjek 5,0, piše pjesme, crta zmajeve i dijeli banane s gušterom Jozom: "Trud i rad se isplate, vjerujte mi"

Uskoro sveučilišna magistrica inženjerka ekologije i zaštite mora Splićanka Ana Laus (23) studentica je 2. godine diplomskog studija Ekologija i zaštita mora. Ovo će se ljeto doslovno kupati i odmarati jer je sve ispite položila, a i diplomski je uskoro gotov, pa je još samo čeka obrana. Razmišlja o upisu na doktorat, ideja postoji, no trenutno se najviše fokusira na izradu diplomskog rada, te završavanju diplomskog studija.

Od dinosaura do oceana: Kako je ljubav prema biologiji postala životni put

Podmorje i životinje oduvijek su je zanimale, počelo je s dinosaurima u najranijoj dobi, a nastavilo se s njenom ljubavlju prema biologiji. Da je izvrsna studentica potvrde su dvije nagrade - Rektorova i Pročelnikova što je i očekivano jer njen je prosjek odličan, a ove godine, zadnja godine diplomskog studija vrhunski - 5,0. Najbolja je studentica postala zahvaljujući velikoj volji, odricanju i trudu. Nagrade su joj velika motivacija za daljnji uspjeh jer ju podsjećaju na sve što je bila u stanju postići, unatoč tome što nisu sve stvari uvijek išle od ruke.

Kugla, znanost i prosjek 5.0: Ana zna što znači trud i odricanje

Osim što je vrhunska studentica naša sugovornica je i odlična kuglačica koja je u tome sportu završila 2016. godine. Nedugo nakon prvih bačenih kugli, postala je članica ženske prvoligaške ekipe ŽKK Split. Po njenom priznanju u svijet kuglanja je "uvukao" otac bivši prvoligaš. Do sada je s ekipom bila plasirana na dva WNBA-NBC natjecanja, a 2019. godine su u Slavonskom Brodu osvojili treće mjesto na tom međunarodnom natjecanju, dok su prije tri godine u Rumunjskoj zauzeli "zlatnu sredinu". Prije tri godine je na seniorskom županijskom pojedinačnom natjecanju osvojila drugo mjesto i pehar.

Svjesna je da će sa svojom diplomom jako teško naći posao u struci, no ne odustaje. Kada diplomira moći će raditi na Institutu za oceanografiju i ribarstvo gdje je obavljala stručnu praksu, a tu se i vidi u budućnosti. Drži kako treba biti uporan u životu, pa se prilika možda i stvori. U najgorem slučaju uvijek može otići u inozemstvo raditi u struci iako joj to baš i nije najdraža opcija. U Splitu se aktivno bavi sportom, tu joj je obitelj, prijatelji, sve. Kaže kako se ne bi nikada mogla oprostiti od ovakvoga načina i ritma života.

Neobični ljubimci: Gmaz Jozo, biljke mesožderke i sukulenti rijetkih vrsta

Uz fakultet Ana godinama uči i ruski jezik, te vrhunski govori engleski jezik. Uz sport hobiji su joj raznovrsni, bavi se joggingom, vježba kod kuće, skuplja rjeđe varijante južnoafričkih i madagaskarskih sukulenata. Kupuje ih u dućanima u koje stignu po jedan ili dva primjerka, pa ih tako još uvijek ne treba naručivati preko interneta. Ima i Venerinu muholovku – biljku mesožderku sa močvarnih područja Sjeverne Amerike.

- Imam i biljku mesožderku, Venerinu muholovku, pa se i time bavim jer ona zahtijeva posebnu brigu i optimalne uvjete. Potpuna je suprotnost od mojih sukulenata. Venerinu muholovku treba redovno zalijevati, a sukulente vrlo rijetko. Primjerice, vrstu Lithops (živi kamen) koji sam nedavno pronašla na izložbi biljaka, potrebno je zaliti samo par puta godišnje. Nakon određenog vremena se točno vidi kada im treba voda. Najbolje je pratiti lišće koje to vrlo jasno pokazuje tako što je obješeno i uvrnuto što znači "trebam vode, hitno". Venerina muholovka s druge strane nije toliko očita i jednostavna, te je potrebno mnogo iskustva za održavanje takve vrste biljke.

Dok drugi u kući za ljubimce imaju ptice, pse ili mačke Ana je i tu izabrala egzotiku jer vrijeme provodi sa gmazom od pola metra, Bradatom agamom kojeg je nazvala Jozo. Žuto-narančasti je to veliki gušter koji zaspe čim se ugase svjetla. Ana ga drži u terariju u svojoj sobi, čak ga i izvede u šetnju tijekom ljetnih dana, pa su tako prije koji dan bili zajedno na moru. Nekada s njim ode i u prirodu, no s obzirom da je u godinama, broji ih osam, sve manje. Gušteri Jozine vrste, objašnjava, u divljini žive tek tri do četiri godine. Nerazdvojni su od prvog dana, kada ju je dočekao u sobi kao poklon za rođendan. Tada je bio veličine malog prsta, a sada zauzme cijelu podlakticu ruke i više.

- Redovno Jozu puštam da šeta po kući, čak je jedno vrijeme lovio šlape, gurkao različite boce, ponašao se doslovno kao pas. Često zaspemo zajedno na krevetu, dijelimo voće, posebno jabuke i banane koje obožava. Jozo je od prvog dana postao ravnopravni član moje obitelji i čak je osvojio srca ljudi koji se boje reptila ili ih ne vole.

Ana crta zmajeve, svira gitaru i vjeruje u snagu upornosti

Uz odličan rejting na fakultetu, kuglanje, uzgajanje egzotičnih biljaka i životinja Ana piše i pjesme, iako zadnje vrijeme rjeđe nego kroz srednju školu, te prozu. Voli heklati odnosno kukičati kako se kaže u Dalmaciji, te je samouka sviračica gitare. Tu je još i njena strast prema crtanju. Crtanje joj je najveći hobi kojemu se najviše posvećuje. Crta doslovno sve, od mrtve prirode do fiktivnih bića poput zmajeva koje obožava.

Za uspjeh u životu najbitnija je disciplina, organizacija, prioriteti, ali i odluka da netko bude najbolji, poručuje.

- Poručila bi mladima da budu uporni u svemu što rade jer svaki se trud jednom isplati. Možda ne na način na koji ste zamišljali, no u nekom se aspektu života rezultat truda i rada itekako pokaže i isplati, vjerujte mi.