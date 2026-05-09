Thompson zapjevao na Hodu za život u Zagrebu

U Zagrebu je danas održan "Hod za život", manifestacija koja se ove godine održava pod geslom: "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!".

Koordinatorica inicijative Željka Markić poručila je kako se ovogodišnjim sloganom želi naglasiti važnost, kako navodi, zakonske zaštite svakog čovjeka "od začeća do prirodne smrti".

U Hrvatskoj je pobačaj zakonski dopušten do desetog tjedna trudnoće, a Markić je izrazila očekivanje donošenja novog zakona.

"Očekujemo zakon koji prati znanost, ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa", izjavila je.

Na ovogodišnjem "Hodu za život" sudjelovao je i Marko Perković Thompson, koji je okupljenima izveo pjesmu "Lijepa li si".

Među sudionicima bili su i DP-ov ministar demografije Ivan Šipić te više političara desnice, uključujući Zlatka Hasanbegovića i Stephena Nikolu Bartulicu, prenosi Index.