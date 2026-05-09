35. ČAkavska večer u Kaštelima - "Sve ČA je pasalo - trag je ostavilo"

Svečano je sinoć bilo u OŠ ''Bijaći'' u Kaštel Novom gdje se mnoštvo štovatelja čakavskog izričaja okupilo kako bi proslavilo skoro četiri desetljeća manifestacije pod nazivom ČAkavska večer. Manifestacija koja je krenula spontano, ove godine slavi 35.rođendan pod geslom –''Sve ČA je pasalo -traga je ostavilo''.

Bogatom glazbeno-scenskom programu prethodila je uvodna zahvala ravnateljice škole dr.sc. Jadranke Šošić, prof. koja je svim okupljenima zahvalila na podršci i trudu koji su uložili u ČAkavsku večer kako bi se ona održala sve ove godine.

-Zahvaljujem Ministarstvu prosvjete, Gradu Kaštela, Agenciji za odgoj i obrazovanje, Splitsko-dalmatinskoj županiji te svim izdavačkim kućama koje su nas pratile sve ove godine jer da nije bilo dobre volje ljudi koju su prepoznavali i podržavali ono što radimo ne bismo dogurali do ove brojke koju slavimo večeras. Od svega je najvažnije kako smo stvorili jako dobar bijaćki tim koji je sposoban izaći iz svake prepreke i svake tegobe te se zahvaljujem svim mojim učenicima, nastavnicima i osoblju škole. Ja sam uspjela prebroditi sve zle sile kroz ovaj dugi period moje službe te se referiram na pjesmu našeg večerašnjeg gosta Dražena Zečića – Nedaj, nedaj da te slome, zaključila je Šošić.

Agencija za odgoj i obrazovanje dugi niz podržava ovu manifestaciju te naglašavaju da se kroz ovakve susrete njeguje jezik ali i identitet, kultura i pripadnost.

U ime župana Blaženka Bobana okupljene je pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, Igor Stanišić.

-Mogu reći kako se ovdje osjećam već kao domaćin jer dolazim već dugi niz godina. Prenosim vam čestitke i pozdrave našeg župana. Čakavica je temelj naše kulture i jedno od narječja koje je ugroženo. Drago mije da se odvijaju ovakve manifestacije koje slave jezik mora, jezik naših baka i djedova. To su naši korijeni kojih se ne smijemo sramiti, kazao je Stanišić.

Kao goste večeri nastupio je splitski glazbenik Dražen Zečić koji je okupljene počastio jednom recitacijom i dvjema pjesmama, a prije samog nastupa s nama je podijelio dojmove.

-Biti dio ovoga je izuzetna čast i čestitam ovaj veliki rođendan. Pjesma nas pokreće u životu, s njom živimo i plačemo, pa ćemo tako i večeras uživati uz moje tri sklade, pojasnio je Zečić.

U zabavnom dijelu programa nastupile su Dračice koje su izvele scensku igru –''Ni mi žaj ČA je pasalo, vengo ČA ni duje duralo''. Osim njih nastupila je i klapa učiteljica ''Bijaćke meštrovice'', glumci Kaštelanskog kazališta Petra Gudelj i Nino Matas te čakavski pučki pjesnik, Mladen Kuzmanić.