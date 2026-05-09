Sinj nastavlja demografsku obnovu: kroz program "Ostani tu" dodijeljene 72 nove potpore mladima

Gradonačelnik Miro Bulj donio je Odluku o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa „Ostani tu“, jedne od najvažnijih mjera usmjerenih na zadržavanje mladih obitelji i samaca na području grada.

Za provedbu programa u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu osigurano je ukupno 300.000 eura, a nakon provedenog javnog poziva i postupka bodovanja odabrana su 72 korisnika koji su zadovoljili sve propisane uvjete. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 287.947,64 eura.

Potpore su raspoređene kroz četiri mjere koje izravno pomažu mladima u rješavanju stambenog pitanja:

MJERA 1 – sufinanciranje troškova ishođenja akata za građenje: 18 korisnika

MJERA 2 – sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta: 13 korisnika

MJERA 3 – sufinanciranje kupnje, izgradnje ili dovršetka prve nekretnine: 29 korisnika

MJERA 4 – sufinanciranje priključenja na komunalnu infrastrukturu: 12 korisnika

Podsjetimo, program „Ostani tu“ pokrenut je 2022. godine s ciljem pružanja konkretne financijske pomoći mladim obiteljima i samcima te stvaranja uvjeta za ostanak i život u Sinju. Od samog početka interes građana kontinuirano raste, a broj prijava i korisnika iz godine u godinu potvrđuje da je riječ o jednoj od najznačajnijih lokalnih demografskih mjera.

Prema službenim podacima, do kraja 2025. godine kroz program je dodijeljeno ukupno 297 potpora, dok je ovogodišnjom odlukom taj broj povećan na ukupno 369 korisnika. Time Grad Sinj nastavlja sustavno ulagati u mlade obitelji, stambeno zbrinjavanje i dugoročnu demografsku stabilnost.

Ono što ovaj program dodatno izdvaja jest činjenica da rezultati nisu ostali samo na brojkama. U Sinju se posljednjih godina bilježi pozitivan demografski trend, a Sinj se sve češće ističe kao primjer sredine koja je aktivnim mjerama uspjela zaustaviti negativne procese broja stanovnika. Upravo kroz ovakve konkretne modele pomoći mladima od kupnje zemljišta i prve nekretnine do priključaka i građevinskih dozvola stvara se sigurnost potrebna za ostanak i zasnivanje obitelji.

Gradonačelnik Miro Bulj više je puta naglašavao kako je demografija jedan od ključnih prioriteta gradske politike, a program „Ostani tu“ postao je simbol upravo takvog pristupa – ulaganja u ljude, obitelji i budućnost grada.

Dodjela sredstava provodi se uz jasno definirane uvjete i strogu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

U vremenu kada se mnoge sredine suočavaju s depopulacijom i odlaskom mladih, Sinj nastavlja graditi model razvoja koji mladim ljudima pruža realnu mogućnost ostanka, rada i života u vlastitom gradu. Program „Ostani tu“ tako ostaje jedan od ključnih instrumenata demografske obnove i potvrda da odgovorna lokalna politika može donositi konkretne rezultate.