Vladimir je mladi vrhunski splitski liječnik čije je uspjehe teško nabrojati: : "Domoljublje je prevagnulo, ostajem u svom gradu"

Vladimir Ercegović, 26-godišnji liječnik iz Splita, razgovor s nama vodio je na kraju putovanja po Aziji, uoči odlaska na edukaciju u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kada se vrati, u KBC-u Split čeka ga specijalizacija iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, a u planu mu je i upis doktorskog studija.

Iza sebe već ima bogato iskustvo – praksu u obiteljskoj medicini pri županijskom Domu zdravlja i u Zavodu za hitnu medicinu, kao i brojne ljetne studentske prakse u SAD-u, Španjolskoj, Portugalu, Egiptu i Singapuru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od neurokirurga ili fizičara do plastične kirurgije

Na pitanje zašto je odabrao medicinu, Vladimir kaže da bi „naivan odgovor bio zato što voli pomagati drugima“, no ističe da je oduvijek bio sklon izazovima. Još u 4. razredu osnovne škole roditeljima je rekao da želi biti neurokirurg ili nuklearni fizičar – i toga se, uz manje varijacije, držao.

Studij medicine opisuje kao zahtjevan, ali i ispunjavajući. Posebno ga je privukla fiziologija i rad na Kirurškoj klinici, gdje je s veseljem iščekivao svaki ulazak u operacijsku salu.

Volontiranje, nagrade i znanstvena istraživanja

Uz studij, radio je brojne poslove – od McDonald’sa do turizma – no najviše je vremena posvetio volontiranju. Bio je član i voditelj udruga i projekata, a posebno je ponosan na osnivanje i vođenje MEFST Book Cluba, knjiškog kluba otvorenog svim studentima.

Sudjelovao je i u znanstvenim istraživanjima, od kojih su mnoga završila u publikacijama. Za svoj rad nagrađen je s dvije Rektorove i jednom Dekanovom nagradom. „Nagrade su potvrda da se trud isplati, ali ne smiju biti motivacija same po sebi“, kaže Vladimir.

Strastveni putnik i kolekcionar

Osim medicine, Vladimir voli putovati, čitati knjige i audio knjige, igrati šah i razne sportove – od nogometa do planinarenja i adrenalinskih izazova. Kolekcionar je knjiga i društvenih igara, sudjeluje na pub kvizovima i redovito vježba. Uz to, uči francuski i njemački, a govori i engleski te talijanski.

Ostaje u Splitu, ali želi donijeti nova znanja

Iako već sada ima ponude za rad u EU, a pripremao se i za odlazak u SAD, kaže kako su „domoljublje i lokalpatriotizam prevagnuli“. Njegova prva i najveća želja bila je specijalizaciju odraditi u svom rodnom gradu – i upravo to mu je omogućeno.

„Pozivi za specijalizacije u inozemstvu dolazili su uz jake preporuke, ali i brojne uvjete. Eventualne odlaske vani planiram iskoristiti isključivo za edukaciju, a potom se vratiti kući“, poručuje.

Za kraj naglašava važnost ulaganja u mlade, pronatalitetnu politiku, industriju i poduzetništvo. „Hrvatska je idealna zemlja za financijski situirane ljude koji žele kvalitetu života i sigurnost. No, za mlade koji kreću od nule prepreke postoje svugdje. Plaće su u EU često bolje, ali u Hrvatskoj uvijek ima posla za onoga tko želi raditi, iako taj posao često nije dovoljno dobro plaćen“, zaključuje Vladimir Ercegović.