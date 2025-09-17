Splićanka Ana Bosnić: "Želim u Hrvatskoj graditi svoju karijeru i pokazati da se trud i znanje isplate"

Dvadesetdvogodišnja Splićanka Ana Bosnić upisala je posljednju godinu diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjer Marketing.

Kaže da joj je izbor fakulteta bio čisti pogodak. Prethodno je završila V. gimnaziju Vladimir Nazor i kroz školovanje uvijek prolazila s odličnim. Išla joj je većina predmeta, a pred kraj školovanja nije bila sigurna što upisati. U zadnjem razredu gimnazije počela se raspitivati o ekonomiji, posebno marketingu zbog kojeg je na kraju i upisala Poslovnu ekonomiju. Shvatila je da je to privlači i da je to ono u čemu se vidi cijeli život.

Ljubav prema marketingu i statistici

– Kao i u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu sam nastavila imati ocjenu izvrstan iz gotovo svakog predmeta. Ispite rješavam preko kolokvija tako da sam već u lipnju svake godine oslobođena svih studentskih obveza. Prethodne četiri godine mi je na fakultetu bilo jako zanimljivo, posebno nakon što sam se opredijelila za marketing. Osim ljubavi prema marketingu posebno volim i statističke predmete, na kojima sam, nakon što sam ih položila, postala demonstrator.

Ana je uključena u rad fakulteta. Svake je godine demonstrator iz više predmeta te tako pomaže profesorima u izvođenju nastave, a na nekim predmetima zajedno s njima izvodi i vježbe. S obzirom na to da voli prenositi znanje drugima, u tome uživa.

Ove je godine, u organizaciji svog fakulteta, sudjelovala na međunarodnoj konferenciji 15th FEBST International Conference koja se održala u Brelima od 21. do 23. svibnja. Bila je u timu od šest studenata koji su pomagali u pripremi i izvedbi cijele konferencije te je zajedno s profesorima kreirala i pripremala objave za društvene mreže konferencije.

– To mi je bilo jako lijepo iskustvo jer sam imala priliku upoznati i pričati s vrhunskim predavačima i znanstvenicima, a mogla sam vidjeti kako iz prve ruke izgleda organiziranje tako velikog događaja.

Nagrade i natjecanja

Ove je godine, zajedno s kolegom Antom Vukovićem, sudjelovala u studentskom natjecanju koje je organizirao fakultet u suradnji s tvrtkom Deltron. Zadatak im je bio kreirati originalnu marketinšku kampanju. Osvojili su 2. mjesto.

Za izvrsnost i uspjeh ostvaren na preddiplomskom studiju dobila je Dekanovu i Rektorovu nagradu. Puno joj znači da sa samo 22 godine ima već dvije nagrade koje su priznanje za svu njezinu upornost i trud.

Osim teorijskih znanja koja je stekla na fakultetu, imala je priliku odraditi praksu u tech/marketing tvrtki SeekandHit, gdje je radila u odjelu za performance marketing. Na praksi joj je bilo odlično, a i vidjela je kako stvari funkcioniraju u stvarnom svijetu. Najvažnije od svega je da je sama sebi potvrdila kako je marketing ono čime se stvarno želi baviti i nakon fakulteta.

Kada ne uči, kuha, druži se, šeta i uživa u kavama s prijateljima. Pokušava pronaći balans između društvenog života i fakulteta.

“Želim karijeru graditi u Hrvatskoj”

Uvjerena je da u Hrvatskoj postoje prilike za one koji znaju prepoznati mogućnosti i koji su spremni uložiti trud i riskirati. Drži kako je uspjeh rezultat proaktivnosti, stalnog učenja, spremnosti na izazove i prilagođavanja tržištu, bez obzira na zemlju.

– Naravno da postoje izazovi, ali ja želim u Hrvatskoj graditi svoju karijeru i pokazati da se trud i znanje itekako isplate – zaključuje Ana.